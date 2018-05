Список Мюллера: опубликованы вопросы спецпрокурора по «российскому вмешательству» к Дональду Трампу

Спецпрокурор Роберт Мюллер намерен задать президенту США Дональду Трампу более 40 вопросов в рамках расследования так называемого российского дела. Среди прочего спецпрокурор хочет выяснить, какие обсуждения на тему санкций против РФ и возможной встречи с Владимиром Путиным велись в ходе предвыборной кампании. Кроме того, Мюллер намерен задать вопросы, касающиеся увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми, а также взаимоотношений Трампа с генпрокурором Джеффом Сешнсом и бывшим советником президента Майклом Флинном. При этом эксперты считают, что перспективы расследования весьма туманны: изначально оно было нужно как основа для импичмента Трампа. Однако президент «подстроился» под американские элиты, и необходимость в столь радикальных мерах отпала.

Спецпрокурор по расследованию «российского вмешательства» в американские выборы Роберт Мюллер подготовил список вопросов, на которые он хотел бы получить ответы от президента США. Перечень из 44 вопросов, переданный адвокатам Дональда Трампа, опубликовала газета The New York Times.

Интересующие специального прокурора темы можно поделить на четыре неравных блока. Практически половина, 18 вопросов, связана с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. В частности, вопросы касаются контактов между Трампом и Коми, а также причин увольнения последнего в мае 2017 года. Около трети, 13 вопросов, относятся к якобы имевшей место связи предвыборной кампании Трампа с Россией. Также Мюллера интересуют темы взаимоотношений президента с генпрокурором Джеффом Сешнсом и общения бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

Среди прочего Мюллер намерен выяснить у Трампа, какие обсуждения на тему санкций и возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным велись в ходе предвыборной кампании. Также спецпрокурор хочет узнать подробности встречи в Trump Tower представителей его штаба и российского адвоката Наталии Весельницкой, о которой сама юрист в декабре 2017 года подробно рассказала RT.

В двух вопросах затрагивается и украинская тематика. Во-первых, Мюллер собирается выяснить, какую роль сыграл Трамп в «изменении политики касательно вооружения Украины». А во-вторых, спецпрокурора интересует вопрос украинского предложения о примирении Москвы и Киева, при том что адвокат президента Майкл Коэн отрицает его обсуждение с Трампом.

Стоит отметить, что ряд вопросов, которые спецпрокурор хочет адресовать президенту США, выглядят довольно необычно. Например, Мюллер просит пояснить, какую цель преследовала следующая запись в Twitter от 12 мая 2017 года: «Джеймсу Коми лучше надеяться, что нет никаких «записей» наших разговоров, прежде чем он начнёт делать сливы в прессе».

Также спецпрокурор намерен выяснить, по какой именно причине Трамп «постоянно критиковал» Коми и его бывшего заместителя Эндрю Маккейба, уволенного в середине марта 2018 года.

В части, касающейся общения бывшего советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна с тогдашним российским послом в США Сергеем Кисляком, спецпрокурор хочет прояснить, знал ли Трамп об их телефонных разговорах в декабре 2016 года, как он отреагировал на соответствующие сообщения в прессе, а также почему он принял решение отправить Флинна в отставку.

Президент Трамп уже отреагировал на появление в СМИ вопросов спецпрокурора. «Так постыдно, что вопросы, связанные с «охотой на ведьм», просочились в СМИ», — написал американский лидер в своём Twitter.

Reuters

«Об импичменте уже никто не говорит»

В конце января 2018 года президент США заявил о готовности как можно скорее дать показания спецпрокурору (в том числе под присягой), поскольку, по словам Трампа, не было никакого сговора с Россией в ходе президентской кампании 2016 года. Тогда американский лидер оговорился, что сперва он должен обсудить этот шаг со своими юристами.

До этого 45-й президент США скептически относился к перспективе дачи показаний по так называемому российскому делу, однако его адвокаты посоветовали ему сотрудничать с расследованием. Тогда же юристы передали Мюллеру пакет документов, в которых комментировались поступки Трампа за последние два года. Однако спецпрокурор посчитал, что этих бумаг недостаточно, и запросил личную встречу с президентом.

Стоит добавить, что на минувшей неделе специальный комитет по разведке нижней палаты конгресса США опубликовал ранее засекреченный доклад на тему «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Из обнародованного документа следует, что никаких доказательств сговора Москвы и команды Дональда Трампа не было выявлено. Более того, в контактах ряда сотрудников штаба республиканца с представителями России не было найдено ничего предосудительного.

Вместе с тем в конгрессе, видимо, пока не готовы полностью отказаться от антироссийской риторики, поскольку из доклада следует, что Москва якобы влияла на политическую ситуацию в США и занималась «дискредитацией веры в демократические процессы» в американском обществе с 2015 года.

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, перспективы продолжающегося расследования Роберта Мюллера довольно туманны прежде всего из-за того, что «российское дело» изначально пытались использовать как повод для импичмента Дональда Трампа.

«Мюллер уже почти год ищет доказательства связей Трампа с Россией, но не может их найти, поскольку их не было. В самом начале президентства Трампа это дело пытались использовать как основание для его импичмента, когда Трамп пытался выступать против американского истеблишмента (осушить «вашингтонское болото»). Но, как показала практика, Трамп уже увяз по уши в этом «болоте», сейчас об импичменте уже никто не говорит. Кричат только демократы, которые проиграли», — заявил политолог в беседе с RT.

По его словам, американским элитам нет нужды пытаться инициировать импичмент, поскольку Трамп стал встраиваться в истеблишмент, причём, по некоторым оценкам, США ведут даже более агрессивную политику, чем ожидалось от Хиллари Клинтон в случае её победы.

«Оборонный бюджет пробил планку в $716 млрд, урезания не было. Его политика является более агрессивной, чем политика Обамы. Вокруг своей фигуры Трамп уже сплотил огромное количество различных элит и групповых интересов», — подчеркнул Блохин.

«Он заручился поддержкой военно-промышленного комплекса и произраильского лобби, республиканцев. Он заручился поддержкой даже тех, кто критиковал его в начале президентства — тех же неоконсерваторов (назначение Джона Болтона)», — отметил эксперт.

Собеседник RT повторил, что перспективы импичмента 45-го президента США весьма туманны, а бывшее главным основанием для импичмента «российское дело» остаётся лишь инструментом борьбы против Трампа в руках Демократической партии, которая рассчитывает взять реванш на предстоящих выборах в ноябре 2018 года.

«Мне кажется, что ни к чему серьёзному это привести не может... Это уже никому не нужно. Если бы Трамп не встроился в элиту или противостоял истеблишменту, уже давно инициировали бы процесс импичмента. Плюс если бы что-то было (зная американскую культуру), если бы Мюллер докопался до чего-то — уже давно бы слили информацию The New York Times или The Washington Post, давно всё было бы в сети», — добавил Блохин.

По его словам, текущие процессы связаны с рутинной, безостановочной борьбой республиканцев с демократами. Причём в сложившейся ситуации получается, что как Роберт Мюллер, так и Джеймс Коми выступают на стороне Демократической партии.

«Смысл в импичменте был бы, если бы Трамп начал менять траекторию внешней и внутренней политики США, пытался бы переформатировать Америку и американское общество, а это лишь внутриполитическая борьба», — подытожил политолог.

Напомним, бывший директор ФБР Роберт Мюллер в середине мая 2017 года был назначен Минюстом США на должность спецпрокурора по расследованию якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. При этом как команда Трампа, так и Москва неоднократно опровергали любые «неправомерные» контакты или попытки влияния на избирательную кампанию.