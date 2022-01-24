Список Лондона

Островное королевство мутит воду

21 января Лондон сделал предложение Украине и Польше, от которого вассалы не смогут отказаться: создать тройственный союз против России. Министерство иностранных дел Великобритании даже изобразило это в "Твиттере" на карте. Союзное государство России и Белоруссии, помимо натовского кольца, берётся в дополнительное окружение. Россия и Белоруссия обозначены на карте, как вражеские территории.

Очередная инициатива Лондона оглашена в момент, когда Минобороны Туманного Альбиона уже приняло решение в кратчайшие сроки направить своих военных в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу.

Известен состав британских грузов для Украины: 30 военных специалистов из элитных подразделений армии Великобритании, прибывших на Украину в качестве инструкторов, привезли с собой около двух тысяч противотанковых ракет.

Сообщение о поставках оружия прозвучало из Лондона после того, как МИД России устами Марии Захаровой сообщил: «Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно очевидно уже, что было организовано не менее шести рейсов». Названы и подробности: Лондон передал Киеву примерно 460 тонн вооружений, а именно переносные противотанковые комплексы, с помощью которых можно вести бои в условиях городской застройки. Британские инструкторы будут обучать украинских военных тактике городских боев.

Лондон насаждает мысль о якобы неизбежном вторжении российских войск на Украину. Украинские СМИ эту мысль тиражируют, а Зе-власти разрабатывают инструкции и мобилизационные планы, в том числе для женщин, на случай войны. Кто-то высказывается положительно о создании подразделений территориальной обороны, когда должно быть вооружено всё население.

22 января Лондон заявил: «У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины». Потенциальным кандидатом на роль такого лидера назван бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Звучит как анекдот. И дело не в том, что Мураев находится в санкционном списке России уже несколько лет. Дело в том, что Мураев, и это всем хорошо известно, – оппозиционер-фальшивка, когда-то раскрученный как «пророссийский» политик. Считается, что Мураев – очередной проект Рината Ахметова.

Этот «оппозиционер» вскрылся как подсадной, совершив открытый донос в СБУ на Виктора Медведчука. Обращаясь к главе СБУ, Мураев указал на Медведчука как на лидера пятой колонны.

При этом Мураев знает, что нужно говорить. Он говорит, что Украина должна вернуть свой нейтральный внеблоковый статус, «навсегда освободившись от внешнего управления», что ассоциацию с ЕС следует пересмотреть «в пользу Украины или вообще отказаться от неё», что в Донбассе происходит «гражданский конфликт», а не «российско-украинская война», что «Россия помогает ДНР и ЛНР деньгами, техникой, инструкторами, так же как США помогали ВСУ и Нацгвардии». Мураев даже назвал «революцию достоинства» государственным переворотом. И хоть бы что! К нему не применяют санкций, не закрывают его ТВ-канал «Наш», СБУ не проводит в его офисах обыски, его не сажают под домашний арест. И все знают почему: он играет заданную ему роль.

Москва прореагировала на анекдот. В заявлении Российской дипмиссии говорится: «Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности».

В Лондоне отлично знают, кто такой Мураев. Возможно, именно его хотят видеть на Банковой. Вспоминается, что американский политтехнолог Пол Манафорт с 2004 года работал с кандидатом в президенты Украины Виктором Януковичем по приглашению Рината Ахметова. Дело кончилось «оранжевой революцией». Манафорт работал с Януковичем и в 2010 году, а после переворота продолжал работать с бывшим главой администрации Януковича Лёвочкиным, которого называют «отцом майдана» и чей ТВ-канал «Интер», как и канал Мураева «Наш», не встречает препятствий со стороны нынешних украинских властей. Многие, кажется, только теперь начинают понимать, что Янукович был западным проектом, проектом отчасти Ахметова, как и Олег Ляшко, как и многие, многие другие….

Ахметов давно живёт интересами Лондона. Элитное жильё с видом на Гайд-парк он прикупил за 136 миллионов фунтов ещё в 2011 году (СМИ уточняют: «с бассейном, винным погребом и пятью спальнями»). Он давний партнёр по бизнесу Петра Порошенко и немало сделал для возвращения на Украину шоколадного короля 17 января.

А Зеленский выглядит жалко. Он понимает, что его хозяева готовы бросить Украину в пожар войны, чтобы создать новые проблемы для России. Пожар на Украине опасен и для самого Зеленского, но он уже ничего не может, он доигрался. Его продолжают шантажировать возвращением Порошенко, и тем временем накачивают Украину оружием, повторяя: Россия вот-вот нападёт, пожар войны неизбежен.

Политический бомонд на Украине сегодня напоминает историю с «Вороньей слободкой» у И. Ильфа и Е. Петрова в «Золотом телёнке». Жители дома, заподозрив, что один из жильцов, застраховав имущество от пожара, собирается дом поджечь, страхуют своё. При этом они вывозят вещи, а ночевать разбредаются по знакомым. Так и на Украине: кто мог, уехал и вывел активы. «Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов». К пожару у Ильфа и Петрова не готовились лишь двое – малахольный интеллигент и «ничья бабушка». Россия не похожа ни на бабушку, ни на интеллигента с характерной фамилией Лоханкин, которого дружно секут соседи…