Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Территория хаоса: как косовский кризис стал угрозой для безопасности Европы
Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Болгария клевещет на СССР и Советс...
"Вы что, больные?!" Соловьев ПРИСТЫДИЛ Украину за непринятый закон
"Пенсионный возраст увеличат вновь": Перед выборами наносят удар по пр...
Главная / В России

Список Ланового против списка Навального: За чьих голосовать или думать самим?

06 сентября 2019, 15:54  •  82 • В России

8 сентября в России Единый день голосования. В столице главные политические баталии развернулись вокруг выборов депутатов в Мосгордуму. В соцсетях появились два списка "правильных" кандидатов. Первый выставил оппозиционер Алексей Навальный под девизом - лишь бы ни одного голоса провластным кандидатам. А в пику ему появился список народного артиста Василия Ланового. Он предлагает выбирать по принципу "те, кто будет работать для Москвы".

Чей список победит - покажут выборы. А мы попытались разобраться в них в эфире Радио «Комсомольская Правда» с известным публицистом и политологом Георгием Бовтом.

А ГДЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ?

КП:

- Георгий Георгиевич, вы за кого? За Ланового или Навального?

Бовт:

- Ни за того и ни за другого. В позиции обоих мне видится уязвимость. Я в большей степени успел ознакомиться со списком Навального, который просто раньше появился. И недавно смотрел список Ланового. По моему округу в Москве меня тот кандидат, которого Лановой выдвинул, если честно, не совсем устраивает. И тот кандидат, которого поддержал Навальный, меня тоже не устраивает. Это разные кандидаты.

КП:

- У Навального по вашему округу, кажется, коммунист, а у Ланового - справедливоросс.

Георгий БовтФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бовт:

- Которого, судя по косвенным признакам, может поддерживать власть: его листовки валяются везде в немыслимых количествах. Но я не потому не хочу за него голосовать, что его, возможно, поддерживает власть. А меня просто не устраивает его позиция по некоторым городским вопросам. В частности, по платным парковкам. Имея возможность ознакомиться с его поведением по этому вопросу, оно мне не понравилось.

КП:

- У вас есть выбор - за оппозицию, то, что предлагает Навальный.

Бовт:

- В позиции коммунистки от Навального меня тоже не устраивает как раз тоже городская повестка - по целому ряду вопросов. Я бы, кстати, проголосовал за кандидата из другого округа, который считается провластным. Много свары идет вокруг фамилии Касамара. И дочку ее противники втянули в эти разборки. Привлекать детей в качестве аргумента борьбы с взрослыми политиками я считаю ударом ниже пояса. Почему надо травить ее?

8 сентября в России Единый день голосованияФото: Михаил ФРОЛОВ

ОДИН РАЗ УЖЕ ПРОВАЛИЛИСЬ

КП:

- По какому принципу составлялись списки? Как выбирал Навальный своих кандидатов?

Бовт:

- Навальный взял за пример свою же тактику, которая была в 2011 году. Она называлась «голосуй за любую партию кроме «Единой России». Вспомним, чем она кончилась. Мы избрали в результате парламент, фактически, однопартийный. А почему он не говорит, что эта тактика провалилась? Никаких оппозиционных в реальности настроений в парламенте нет. Почему Навальный не признает, что это был его абсолютный личный провал?

КП:

– А что скажете о списке Ланового?

Бовт:

– Мне кажется, что власти, московской в том числе, можно было бы честно и откровенно выступить и сказать: вот наш список. Чего таиться?

«И нашим, и вашим»: в Крыму оценили заявление Собчак о необходимости «вернуть» полуостров Украине

КП:

– Если бы это сказала власть, на это отреагировали бы не так, как на мнение любимого артиста.

Бовт:

- Которого оппозиция, может быть, даже будет теперь травить.

КП:

- Но Лановой тоже имеет право высказать свое мнение.

Бовт:

- Бесспорно. Речь о другом. Есть люди, которым нравится то, что делает Собянин. Почему нельзя допустить такую крамольную мысль? Эта урбанистика, расширение тротуаров, сужение проезжей части, велосипедные дорожки и так далее. Почему нельзя откровенно честно призвать и мобилизовать свой электорат? Власть не дают так просто. За нее борются. Отстаивают, вопреки оппонентам. Чего бояться какой-то травли Навального? Это так же как навальнисты затравили Нюту Федермессер, благородную женщину, которая занимается святым делом помощи несчастным умирающим детям. Они ее затравили за то, что она этим занимается. А как ты можешь этим заниматься, находясь в контрах с властью?

ЭТО ТОЛЬКО ХАЙП

КП:

- Навальный открыто пишет, что если ты имеешь хоть какую-то поддержку от власти, ты сразу, скажем цензурно, нехороший человек.

Бовт:

- Если покопаться в анналах, то можно найти факты сотрудничества того же Навального с властью. Я не верю, что эти расследования берутся из каких-то страшно независимых изысканий. Я совершенно уверен, что он сотрудничает с одной из группировок спецслужб. Я не верю, что в нашей стране, где сажают на 3 года за то, что прикоснулся к шлему росгвардейца, человек может получить два условных срока уголовных и не сесть по второму реально. Так не бывает. Посмотрите судебную статистику. Уникально совершенно, чтобы человек сначала получил один уголовный срок, а потом второй, и он бы был условным.

КП:

- Так кого выбрать из списков Ланового и Навального?

Бовт:

- Я уже видел почти десять таких списков. А нельзя своими мозгами подумать? И не смотреть ни на того, ни на другого? По какому принципу собрались люди в списке Навального? Почему там коммунист прибывает, который успешно сидит в Мосгордуме уже не первое столетие. Голосует так, как велят. И никакой оппозиционности не проявляет.

КП:

- Можно сказать, что это такой бизнес Навального?

Бовт:

- Это попытка словить хайп. Причем некоторые коммунисты уже заявили, что они всеми четырьмя лапами против того, чтобы их поддерживал Навальный. Они не хотят этого союза, который для них просто кошмарен. И они отбиваются от него. Поскольку протестные настроения в Москве все-таки есть, какая-то часть людей проголосует по принципу «назло провластному кандидату». И потом Навальный может сказать, что это они его послушались. А это не так.

КП:

- Как правильно сделать свой выбор?

Бовт:

- Почитать городскую программу конкретного кандидата, который у вас идет. Получить его листовку или найти его в интернете и посмотреть, есть ли у него конкретные предложения или там голословная пурга – за все хорошее, против всего плохого. А у большинства как раз пурга.

Навальный против Ланового: чей список лучше? БОВТ ЗНАЕТ 05.09.2019.

ИНТЕРВЬЮ

Элла Памфилова: «Во всем можно найти плюс: думаю, митинги повысили интерес к выборам»

Глава ЦИК порассуждала с «Комсомолкой» о том, что неплохо было бы поменять в процедуре выборов, и кому это пойдет на пользу. А также о том, что в любом минусе есть и плюс (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Георгий Бовт: Не надо голосовать по спискам Ланового или Навального. Голосуйте, изучив программы кандидатов по городскому благоустройству, у многих там полная хрень

Известный политолог - про грядущие выборы, неприкосновенность депутатов и приговор блогеру Синице, призывавшего убивать детей силовиков (подробнее)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
06 сентября 2019, 15:54
Список Ланового против списка Навального: За чьих голосовать или думать самим?
05 сентября 2019, 20:24
«И нашим, и вашим»: в Крыму оценили заявление Собчак о необходимости «вернуть» полуостров Украине
05 сентября 2019, 17:09
«В ближайшее время мы объявим о принятых решениях»
05 сентября 2019, 17:09
Владимир Путин: Доброе слово и смит-вессон действуют намного эффективней. Мы это хорошо знаем
05 сентября 2019, 20:24
Элла Памфилова: «Во всем можно найти плюс: думаю, митинги повысили интерес к выборам»
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее п...
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать В...
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 09:24
Путин - о сталинском подходе к Сахалину и Курилам: Папаша все забрал и дело с концом....
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2019, 21:24
"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
05 сентября 2019, 09:09
Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из договора о РСМД
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.