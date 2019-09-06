Список Ланового против списка Навального: За чьих голосовать или думать самим?

8 сентября в России Единый день голосования. В столице главные политические баталии развернулись вокруг выборов депутатов в Мосгордуму. В соцсетях появились два списка "правильных" кандидатов. Первый выставил оппозиционер Алексей Навальный под девизом - лишь бы ни одного голоса провластным кандидатам. А в пику ему появился список народного артиста Василия Ланового. Он предлагает выбирать по принципу "те, кто будет работать для Москвы".

Чей список победит - покажут выборы. А мы попытались разобраться в них в эфире Радио «Комсомольская Правда» с известным публицистом и политологом Георгием Бовтом.

А ГДЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ?

КП:

- Георгий Георгиевич, вы за кого? За Ланового или Навального?

Бовт:

- Ни за того и ни за другого. В позиции обоих мне видится уязвимость. Я в большей степени успел ознакомиться со списком Навального, который просто раньше появился. И недавно смотрел список Ланового. По моему округу в Москве меня тот кандидат, которого Лановой выдвинул, если честно, не совсем устраивает. И тот кандидат, которого поддержал Навальный, меня тоже не устраивает. Это разные кандидаты.

КП:

- У Навального по вашему округу, кажется, коммунист, а у Ланового - справедливоросс.

Георгий БовтФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бовт:

- Которого, судя по косвенным признакам, может поддерживать власть: его листовки валяются везде в немыслимых количествах. Но я не потому не хочу за него голосовать, что его, возможно, поддерживает власть. А меня просто не устраивает его позиция по некоторым городским вопросам. В частности, по платным парковкам. Имея возможность ознакомиться с его поведением по этому вопросу, оно мне не понравилось.

КП:

- У вас есть выбор - за оппозицию, то, что предлагает Навальный.

Бовт:

- В позиции коммунистки от Навального меня тоже не устраивает как раз тоже городская повестка - по целому ряду вопросов. Я бы, кстати, проголосовал за кандидата из другого округа, который считается провластным. Много свары идет вокруг фамилии Касамара. И дочку ее противники втянули в эти разборки. Привлекать детей в качестве аргумента борьбы с взрослыми политиками я считаю ударом ниже пояса. Почему надо травить ее?

8 сентября в России Единый день голосованияФото: Михаил ФРОЛОВ

ОДИН РАЗ УЖЕ ПРОВАЛИЛИСЬ

КП:

- По какому принципу составлялись списки? Как выбирал Навальный своих кандидатов?

Бовт:

- Навальный взял за пример свою же тактику, которая была в 2011 году. Она называлась «голосуй за любую партию кроме «Единой России». Вспомним, чем она кончилась. Мы избрали в результате парламент, фактически, однопартийный. А почему он не говорит, что эта тактика провалилась? Никаких оппозиционных в реальности настроений в парламенте нет. Почему Навальный не признает, что это был его абсолютный личный провал?

КП:

– А что скажете о списке Ланового?

Бовт:

– Мне кажется, что власти, московской в том числе, можно было бы честно и откровенно выступить и сказать: вот наш список. Чего таиться?

КП:

– Если бы это сказала власть, на это отреагировали бы не так, как на мнение любимого артиста.

Бовт:

- Которого оппозиция, может быть, даже будет теперь травить.

КП:

- Но Лановой тоже имеет право высказать свое мнение.

Бовт:

- Бесспорно. Речь о другом. Есть люди, которым нравится то, что делает Собянин. Почему нельзя допустить такую крамольную мысль? Эта урбанистика, расширение тротуаров, сужение проезжей части, велосипедные дорожки и так далее. Почему нельзя откровенно честно призвать и мобилизовать свой электорат? Власть не дают так просто. За нее борются. Отстаивают, вопреки оппонентам. Чего бояться какой-то травли Навального? Это так же как навальнисты затравили Нюту Федермессер, благородную женщину, которая занимается святым делом помощи несчастным умирающим детям. Они ее затравили за то, что она этим занимается. А как ты можешь этим заниматься, находясь в контрах с властью?

ЭТО ТОЛЬКО ХАЙП

КП:

- Навальный открыто пишет, что если ты имеешь хоть какую-то поддержку от власти, ты сразу, скажем цензурно, нехороший человек.

Бовт:

- Если покопаться в анналах, то можно найти факты сотрудничества того же Навального с властью. Я не верю, что эти расследования берутся из каких-то страшно независимых изысканий. Я совершенно уверен, что он сотрудничает с одной из группировок спецслужб. Я не верю, что в нашей стране, где сажают на 3 года за то, что прикоснулся к шлему росгвардейца, человек может получить два условных срока уголовных и не сесть по второму реально. Так не бывает. Посмотрите судебную статистику. Уникально совершенно, чтобы человек сначала получил один уголовный срок, а потом второй, и он бы был условным.

КП:

- Так кого выбрать из списков Ланового и Навального?

Бовт:

- Я уже видел почти десять таких списков. А нельзя своими мозгами подумать? И не смотреть ни на того, ни на другого? По какому принципу собрались люди в списке Навального? Почему там коммунист прибывает, который успешно сидит в Мосгордуме уже не первое столетие. Голосует так, как велят. И никакой оппозиционности не проявляет.

КП:

- Можно сказать, что это такой бизнес Навального?

Бовт:

- Это попытка словить хайп. Причем некоторые коммунисты уже заявили, что они всеми четырьмя лапами против того, чтобы их поддерживал Навальный. Они не хотят этого союза, который для них просто кошмарен. И они отбиваются от него. Поскольку протестные настроения в Москве все-таки есть, какая-то часть людей проголосует по принципу «назло провластному кандидату». И потом Навальный может сказать, что это они его послушались. А это не так.

КП:

- Как правильно сделать свой выбор?

Бовт:

- Почитать городскую программу конкретного кандидата, который у вас идет. Получить его листовку или найти его в интернете и посмотреть, есть ли у него конкретные предложения или там голословная пурга – за все хорошее, против всего плохого. А у большинства как раз пурга.

Навальный против Ланового: чей список лучше? БОВТ ЗНАЕТ 05.09.2019.

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