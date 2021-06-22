Список иностранных агентов в России пополнили протеже Британии

Список иностранных агентов в России пополнила организация, находящаяся под покровительством Великобритании.

Решением Минюста России некоммерческая организация содействия образованию "Лаборатория социальных наук" ("ЛСН") внесена в список иностранных агентов.

Спонсором организации оказался фонд Oxford Russia Fund (Великобритания). При этом целью деятельности британских протеже оказалось "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".

К политической деятельности организации Минюст отнёс распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также формирование общественно-политических взглядов и убеждений с использованием в качестве инструментов опросов.