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Список иностранных агентов в России пополнили протеже Британии
22 июня 2021, 15:30 • 236 • Политика
Список иностранных агентов в России пополнила организация, находящаяся под покровительством Великобритании.
Решением Минюста России некоммерческая организация содействия образованию "Лаборатория социальных наук" ("ЛСН") внесена в список иностранных агентов.
Спонсором организации оказался фонд Oxford Russia Fund (Великобритания). При этом целью деятельности британских протеже оказалось "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".
К политической деятельности организации Минюст отнёс распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также формирование общественно-политических взглядов и убеждений с использованием в качестве инструментов опросов.
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