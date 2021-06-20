Списочный режим: кто пойдет на выборы в Думу от «Единой России»

Чтобы сохранить конституционное большинство в восьмом созыве Госдумы, «Единой России» за предстоящие три месяца придется максимально мобилизовать ресурсы. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты, оценившие список кандидатов партии власти, выдвинутых на выборы в парламент. Сегодня отдать свои голоса за ЕР, по данным ВЦИОМ, готовы 30,5% граждан, а для контроля нижней палаты необходимо более 51%. По мнению политологов, в одномандатных округах единороссам придется договариваться с другими партиями — сейчас в списках есть как безусловно сильные, так и слабые фигуры.

И министры, и губернаторы

Чтобы набрать большинство на сентябрьских выборах в Госдуму, «Единая Россия» на съезде 19 июня выдвинула максимум фигур политиков-тяжеловесов и лидеров общественного мнения. Помимо названной главой государства «федеральной пятерки» — министра обороны Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой и уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой — кандидатами партии стали 50 губернаторов, представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и замминистра труда Ольга Баталина.

Также ЕР «подтянула» в свой актив бывших министров и глав регионов. Лидером территориальной группы №9, которая включает в себя Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, стал экс-министр строительства и ЖКХ РФ, а ныне полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. За ним в списке группы идет бывший глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Список партии в Воронежской области возглавил экс-министр сельского хозяйства РФ, ныне вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. В Ульяновской области первым номером стал бывший губернатор Сергей Морозов, а по территориальной группе № 5 в число лидеров списка вошел Шолбан Кара-оол, ранее руководивший Тувой.

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Москве партию поведет в предвыборный бой мэр Сергей Собянин, а действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин стал первым номером в Саратовской региональной группе. Региональную группу по Санкт-Петербургу возглавил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Помимо чиновников, опытных политиков и общественников в числе кандидатов партии власти оказалось немало спортсменов. Например, трехкратной олимпийской чемпионке по лыжам Елене Вяльбе доверили лидерство в списке по Ивановской и Владимирской областям. Также в списки ЕР вошли фигуристка Ирина Роднина, борец Артур Таймазов, боксер Николай Валуев, конькобежка Светлана Журова, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Андрей Коваленко, а также шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова и биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин.

Придется договариваться

Как отмечают эксперты, согласно опросам ВЦИОМа на 13 июня, проголосовать за «Единую Россию» готовы лишь 30,5% россиян. На сегодняшний день ЕР уже сделала многое, чтобы добиться результата в сентябре, отметил глава Института избирательных технологий Евгений Сучков. Партия власти дистанцировалась от Дмитрия Медведева, сделала ставку на популярных министров и представителей общественности, увеличила число территориальных групп, отметил эксперт. Однако в этот раз набрать конституционное большинство голосов «Единой России» будет очень сложно, полагает он.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев придерживается иного мнения.

— 57 региональных групп — это стимул к конкуренции за лучший результат и увеличение представительства. Кроме того, будет легче организовывать и проводить мобилизацию. Опять же, чем больше групп, тем легче работать с региональной повесткой. Думаю, что задача взять 190 и более мандатов по округам выглядит вполне реальной. Прогнозирую, что партийный список возьмет около 50%. А это гарантированное конституционное большинство, — заявил «Известиям» эксперт.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании на XX предвыборном съезде партии Всероссийской политической партии «Единая Россия», 19 июня 2021 года Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

По его мнению, общефедеральная часть списка, предложенная президентом, — это люди, отражающие доминанты кампании: заботу, защиту, патриотизм, суверенитет, развитие. Все они безусловные лидеры, обладающие и авторитетом в обществе, и большим жизненным опытом, которым Владимир Путин доверяет.

— Такой же подход партия использовала при формировании региональных списков. В большинстве случаев их возглавляют губернаторы. Также в числе кандидатов много людей, что называется, «от земли»: врачей, учителей, представителей бизнеса, молодых общественников. В целом, список партии — это отражение запроса на обновление и реального доверия людей к кандидатам, — отметил Константин Калачев.

Пока про конституционное большинство говорить сложно, но очевидно, что партия за эти месяцы мобилизует все ресурсы, считает политтехнолог Александр Твердов. По его мнению, в условиях роста заболеваемости COVID-19 и наличия в списке главврача Коммунарки Дениса Проценко у единороссов будет больше инфоповодов, чем у других партий. Что же касается одномандатных округов, тот тут партии власти, видимо, придется договариваться с другими участниками выборов, так как в числе ее кандидатов есть как слабые, так и сильные фигуры, добавил эксперт.