Списали за ненадобностью

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Россия нашла "ахиллесову пяту" США, начав избавляться от американских бумаг, пишет Business Insider. С апреля по май Москва сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 до 15 миллиардов долларов, что привело к росту процентных ставок в США. Это вызывает недовольство у Дональда Трампа, поскольку дорогие кредиты ограничивают рост экономики, а именно это было главным предвыборным обещанием нынешнего президента.

© Виталий Подвицкий