Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II

Депутат украинского парламента фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин посоветовал спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову вспомнить слова Николая II. Это хорошо известная фраза, когда-то записанная последним русским императором в своём дневнике.

Спикер Рады Дмитрий Разумков был отправлен в отставку. Процедуру отстранения от должности инициировали члены партии "Слуга народа", которая является пропрезидентской. По мнению коллег, теперь уже бывших, Разумков перестал работать в команде и пошёл против программы партии. Сам экс-спикер с этим категорических не согласен.

"Вокруг предательство, и трусость, и обман" – сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова", - написал Олег Волошин на своей странице в Facebook.

Это не совсем точная цитата последнего из императорской династии Романовых. Николай II действительно сделал пометку в своём дневнике, когда поставил свою подпись под актом об отречении от власти. Он рассказал, что среди ночи покинул Псков "с тяжёлым чувством пережитого".

"Кругом измена, и трусость, и обман!" – было написано Николаем II.

Напомним, что ранее официальный Киев заподозрил Разумкова в зраде - он отказался голосовать за санкции в отношении украинского политика Виктора Медведчука, не поддержал и санкции против неугодных властям телеканалов, а также не проголосовал за земельную реформу.