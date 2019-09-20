Спикера Совета Федерации выберут 25 сентября

В проект повестки заседания на среду, 25 сентября, внесен вопрос о выборах председателя Совета Федерации. Об этом говорится в проекте повестки на соответствующий день.

«О Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Докладчик — первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Васильевич Федоров», — отмечается в сообщении.

Председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил «РИА Новости», что кандидатуры на эту должность еще не внесены, это произойдет 24 сентября.

Ранее источник в Федеральном собрании сообщил агентству, что «наиболее вероятным кандидатом на пост спикера остается нынешний председатель Совфеда Валентина Матвиенко».

18 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил Матвиенко сенатором от Северной столицы.