Спикер Верховной Рады увидел в «Северном потоке-2» прямую угрозу военной агрессии

Проект нового газопровода «Северный поток-2» (СП-2) продолжает пугать украинских политиков. К борьбе с ним международных партнеров и союзников призвал занимающий пост президента Украины Петр Порошенко. О нем с нескрываемой ненавистью говорит глава СНБО Александр Турчинов, заклинает не допустить реализации проекта глава МИД Павел Климкин, мысли о нем тревожат сон премьер-министра Гройсмана и становятся ночными кошмарами Олега Ляшко и других депутатов Верховной Рады.

Отметился по «Северному потоку-2» наконец-то и спикер Верховной Рады Андрей Парубий (то самый, что в детстве получил справку у психиатра об умственной отсталости). Свое мнение он высказал на заседании «круглого стола» «Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента». Как и следовало ожидать, сказал он гораздо больше, чем думал.

- Запуск «Северного потока— 2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину, - заявил Парубий и «припомнил». - Киев уже неоднократно переживал энергетические атаки от России.

Особенно умиляют вот эти слова о «новом полномасштабном наступлении российских войск». Не говоря уже об «энергетических атаках от Росии», что, наверное, подразумевает те ситуации, когда Москва ловила за шаловливую ручонку ворующий из трубы транзитный газ, шедший в Европу. Про «новое наступление» от Парубия «вштыривает» все же больше. А когда было старое? А чем закончилось? Где проходили сражения? В каком полку служили в ходе этой войны, г-н Парубий? Кстати, чем закончилось то наступление? Или все же следует рассматривать ситуацию «может быть новое наступление» как «могло быть и старое». Четыре года Россия не является на войну, которую против нее ведет (но так и не объявляет) Украина, и в Киеве никого ничего в этой ситуации не смущает.

Разгадку этой странной логики спикера ВР надо искать даже не в той злосчастной медицинской справке, а в элементарной жажде наживы, желания денег. СП-2 сделает ненужной обветшавшую трубу доставшейся Украине в наследство от СССР ГТС. Ту трубу, сидя на которой, Киев без забот и хлопот получал около 3 млрд. долларов в год живыми деньгами, а при наличии желания еще и занимался международным газовым шантажом. СП-1 уже действует и в результате этого долларовая речка в Киев от трубы уже обмелела. А с постройкой СП-2 и вовсе пересохнет.

Что характерно, ЕС и Еврокомиссия (ЕК) хоть и заявили накануне, что не будут поддерживать строительство СП-2, подчеркнули, что никаких санкций к участникам проекта не намерены даже обсуждать, а не то что вводить. То есть, не поддерживаем, но и не препятствуем – частное дело компаний и отдельных стран. И вся надежда у Киева сейчас только на США. На то, что Вашингтон, который очень хочет вытеснить дешевый российский природный газ дорогим сжиженным американским, продавит европейские страны, что у них позвонки хрустнут, но выдавит из них желаемый запрет на реализацию проекта.

А, впрочем, кто его знает, воспаленное сознание человека со справкой в период традиционного весеннего обострения. Вдруг да он решил, что в опустевший газопровод залезут какие-нибудь «зеленые человечки» и просочатся на территорию Украины, незаметно перейдя границу внутри трубы? А потом неожиданно и коварно атакуют, материализовавшись в Киеве.

Но только вот это не к нам. Совершенно точно. Насчет перемещений в трубе – это к Илону Маску. А по поводу «зеленых», появляющихся из ниоткуда, есть такое подозрение, все же к Петру Алексеевичу. Он, если что, и справку выдаст о «наступлении российских войск», скрепленную печатью. Он ведь и сам каждый день кричит о вводе российских войск, о наступлении России. Наверное, каждый раз, когда его отдых «зеленые» тревожат.