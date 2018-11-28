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Спикер Верховной рады рассказал, когда Украина на самом деле перейдет на военное положение
28 ноября 2018, 00:54 • 83 • Политика
Председатель Рады уточнил дату вступления в силу военного положения на Украине. По его словам, это произойдет, когда соответствующий указ будет подписан сначала им самим, а потом Порошенко. Это произойдет, ориентировочно, 28 ноября.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий прояснил вопрос с вводом военного положения на Украине. По словам председателя парламента, военное положение введут после подписания соответствующего приказа, вначале им самим, а затем президентом Украины Петром Порошенко.
Парубий пояснил: хоть в опубликованном указе главы государства и говорится, что военное положение водится с 26 ноября, в реальности оно начнет действовать позднее, так как требует подписи спикера парламента и президента. Сам Парубий не сможет его подписать раньше 28 ноября, так как находится с визитом в Брюсселе.
Он добавил, что после сбора всех подписей и публикации указа в «Правительственном курьере» военное положение на Украине немедленно вступит в силу.
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