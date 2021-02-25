Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ахметов объявил войну Путину
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Главная / Украина

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создаёт свою партию и бросает перчатку «слугам народа»?

25 февраля 2021, 11:20  •  69 • Украина
Планы Разумкова уйти в «свободный полёт» подтвердил депутат из «Слуги народа» Евгений Шевченко: «Будет создавать политическую партию». Если, конечно, «слуги народа» решатся лишить его кресла. Во время последних знаковых голосований Разумков принципиально голосовал вразнобой с однопартийцами, либо воздерживаясь, либо нажимая кнопку «против». Вот и Шевченко указывает в этой связи: «Разумкова точно хотят убрать с поста главы Верховной Рады. Об этом все депутаты сейчас говорят, и я в этом уверен».
Мы уже сообщали о том, что у Зеленского появилось немало претензий к своему выдвиженцу Разумкову, а глава офиса президента Андрей Ермак неустанно предлагает Зеленскому альтернативные кандидатуры. Вызывало недоумение и то, как Разумков голосует (спикер не поддержал выдвижение Витренко из «Нафтогаза» в правительство и голосование касательно санкций в отношении представителей ОПЗЖ). Но то, что Разумков нацелен на создание собственной партии, «слуга народа» Шевченко озвучил впервые. «Разумков может стать лидером мощной политической силы, может, даже следующим президентом». И название партии уже промелькнуло в прессе – «Разум»!
Справедливости ради необходимо отметить, что в свободное плавание Разумкова отправляли ещё осенью – тогда украинские издания сообщили о том, что спикеру сделал предложение миллиардер Ринат Ахметов. Разумков даже встречался с Натальей Емченко – «продюсером всех политических проектов Ахметова». Но Ахметову удалось поймать рыбу покрупнее – он перехватил самого Зеленского, как раз в тот момент, когда президент окончательно побил горшки со своим политическим отцом, миллиардером Коломойским. Воистину, свято место пусто не бывает, и Ахметов стал новым «папой» Зеленского, а свой проект с Разумковым свернул. Разумков же не делает резких движений, выжидая – наверняка ему вскоре предложит партнёрство ОПЗЖ (такие переговоры ведутся).
Так или иначе, озвученные Шевченко планы спикера Рады явно лежат вне политической линии, проводимой Зеленским и его «слугами». Едва ли «слуги» решатся устроить мятеж в стенах Рады, чтобы смести её спикера – в этом случае возникает риск досрочных выборов, а «слуги» едва ли смогут собрать большинство в новом созыве. Придётся терпеть какое-то время – Разумкову «слуг народа», с которыми у него чем дальше, тем меньше общего, а «слугам» – ненавистного Разумкова, идущего с ними вразрез.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 20:40
Война в Харькове: Нацкорпус избивает депутатов ОПЗЖ и партии Шария за русский язык и проспект Жукова
25 февраля 2021, 01:15
Президент Молдовы отказывается выполнять решения КС
24 февраля 2021, 19:45
Жена Медведчука пригрозила Зеленскому «гибелью от меча»
25 февраля 2021, 05:50
Молдаван зовут на баррикады
24 февраля 2021, 21:35
Эксперт объяснил, почему Украина вышла из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве
24 февраля 2021, 23:25
Член совета при президенте оценил желание Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
22 февраля 2021, 21:55
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
21 февраля 2021, 20:15
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зеленского в Горловке
22 февраля 2021, 09:05
По Марсу ездит "джип": Глобальное достижение оказалось американским шоу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.