Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создаёт свою партию и бросает перчатку «слугам народа»?

Планы Разумкова уйти в «свободный полёт» подтвердил депутат из «Слуги народа» Евгений Шевченко: «Будет создавать политическую партию». Если, конечно, «слуги народа» решатся лишить его кресла. Во время последних знаковых голосований Разумков принципиально голосовал вразнобой с однопартийцами, либо воздерживаясь, либо нажимая кнопку «против». Вот и Шевченко указывает в этой связи: «Разумкова точно хотят убрать с поста главы Верховной Рады. Об этом все депутаты сейчас говорят, и я в этом уверен».

Мы уже сообщали о том, что у Зеленского появилось немало претензий к своему выдвиженцу Разумкову, а глава офиса президента Андрей Ермак неустанно предлагает Зеленскому альтернативные кандидатуры. Вызывало недоумение и то, как Разумков голосует (спикер не поддержал выдвижение Витренко из «Нафтогаза» в правительство и голосование касательно санкций в отношении представителей ОПЗЖ). Но то, что Разумков нацелен на создание собственной партии, «слуга народа» Шевченко озвучил впервые. «Разумков может стать лидером мощной политической силы, может, даже следующим президентом». И название партии уже промелькнуло в прессе – «Разум»!

Справедливости ради необходимо отметить, что в свободное плавание Разумкова отправляли ещё осенью – тогда украинские издания сообщили о том, что спикеру сделал предложение миллиардер Ринат Ахметов. Разумков даже встречался с Натальей Емченко – «продюсером всех политических проектов Ахметова». Но Ахметову удалось поймать рыбу покрупнее – он перехватил самого Зеленского, как раз в тот момент, когда президент окончательно побил горшки со своим политическим отцом, миллиардером Коломойским. Воистину, свято место пусто не бывает, и Ахметов стал новым «папой» Зеленского, а свой проект с Разумковым свернул. Разумков же не делает резких движений, выжидая – наверняка ему вскоре предложит партнёрство ОПЗЖ (такие переговоры ведутся).

Так или иначе, озвученные Шевченко планы спикера Рады явно лежат вне политической линии, проводимой Зеленским и его «слугами». Едва ли «слуги» решатся устроить мятеж в стенах Рады, чтобы смести её спикера – в этом случае возникает риск досрочных выборов, а «слуги» едва ли смогут собрать большинство в новом созыве. Придётся терпеть какое-то время – Разумкову «слуг народа», с которыми у него чем дальше, тем меньше общего, а «слугам» – ненавистного Разумкова, идущего с ними вразрез.