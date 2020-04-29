Спикер Рийгикогу заявил о "болезненности" "Бессмертного полка". Эстонка призвала его повиниться

Очередное русофобское заявление прозвучало из Эстонии. Здесь спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пыллуаас заявил, что марш памяти "Бессмертный полк" якобы имеет болезненное значение для эстонцев.

Больше того, Пыллуаас уверен, что 9 мая, мол, является частью активных попыток России переписать историю, а георгиевскую ленточку политик воспринимает как символ "провокационного выражения политики сверхдержавы". Об этом сообщает эстонское издание Uued Uudised.

Рассуждая на эту тему, спикер эстонского парламента высказался и о том, что Бронзового солдата следовало бы снести ещё в 1990-е годы. Мол, сначала это было только место сбора ветеранов, а теперь - масштабных мероприятий, организованных по инициативе российского посольства.

Да и сам День Победы как таковой Пыллуаас явно признавать не намерен.

"В тени так называемого Дня Победы прозвучали проимперские и прокремлёвские речи, оккупационный режим получил высокую оценку", - высказался спикер.

В интернете высказывание Пыллуааса вызвали бурную реакцию.

"Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что "Бессмертный полк" - "болезненное мероприятие для эстонцев". Ещё бы! Ведь на нём несут портреты тех, кто очень больно бил эстонских легионеров СС", - отметил интернет-пользователь Голос Мордора @spacelordrock.

"Мой дед освобождал Эстонию, получил Орден. Потому Тыну Пыллуассу придётся потерпеть меня и моего деда, потому что я от него не отрекусь, пока живы я и моя мама. Он воевал на правильной стороне. Может, спикеру парламента стоит повиниться за концлагеря в Эстонии и там замученных?" - призвала повиниться спикера жительница Эстонии Наталья Восинская (Natalja Võsinskaja @Nvosinskaja).