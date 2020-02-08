Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ситуация в Косово: "чёрная дыра" на карте Европы
Разоритель муравейников и бронированный колобок: Китайцы нашли вероятного хозяин...
"Бал правят террористы": Лавров о договорённостях России и Турции по И...
В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ
Главная / Украина

Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе

08 февраля 2020, 11:54  •  17 • Украина
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире NEWSONE заявил, что украинское законодательство позволяет провести выборы в Донбассе без принятия отдельного закона.
 
РИА Новости
 

По его словам, в Минских соглашениях не уточняется, какой закон и какие дополнительные нормы должны быть приняты для проведения выборов в Донбассе.

«Там прописано, что выборы должны состояться по украинским законам. По состоянию на сегодня на Украине есть нормативно-правовая база, которая может это обеспечить», — заявил Разумков.

Спикер Рады отметил, что на Украине уже фактически принят закон о выборах, который позволяет провести голосование в Донбассе.

«Я не считаю, что нужен отдельный закон», — добавил он.

Ранее в Киеве заявили о намерении настаивать на пересмотре Минских соглашений для проведения выборов в Донбассе только после получения Украиной контроля над границей.

Украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что Киев не согласен с условием передачи стране контроля над границей после выборов в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 16:24
Венгрия просит Украину обдумать предложения по языковому вопросу
07 февраля 2020, 19:39
На Украине построят две военные базы по стандартам НАТО
07 февраля 2020, 13:09
«Рассмотрение закона может зависнуть»: каковы перспективы запуска продажи сельскохозяйственных земель на Украине
07 февраля 2020, 22:54
Украина призвала Венгрию разблокировать её диалог с НАТО
08 февраля 2020, 02:09
В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ
07 февраля 2020, 13:24
В Приднестровье возвращается население
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
03 февраля 2020, 15:09
"Дурному бурсаку его ляхи не помогут": Сатановский сравнил судьбу Зеленского и Каддафи
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
02 февраля 2020, 13:09
"Напомнить об их участи?": Жаждущих репараций от Москвы поляков "остудили" "Искандером". На словах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.