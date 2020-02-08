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Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе
08 февраля 2020, 11:54 • 17 • Украина
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире NEWSONE заявил, что украинское законодательство позволяет провести выборы в Донбассе без принятия отдельного закона.
РИА Новости
По его словам, в Минских соглашениях не уточняется, какой закон и какие дополнительные нормы должны быть приняты для проведения выборов в Донбассе.
«Там прописано, что выборы должны состояться по украинским законам. По состоянию на сегодня на Украине есть нормативно-правовая база, которая может это обеспечить», — заявил Разумков.
Спикер Рады отметил, что на Украине уже фактически принят закон о выборах, который позволяет провести голосование в Донбассе.
«Я не считаю, что нужен отдельный закон», — добавил он.
Ранее в Киеве заявили о намерении настаивать на пересмотре Минских соглашений для проведения выборов в Донбассе только после получения Украиной контроля над границей.
Украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что Киев не согласен с условием передачи стране контроля над границей после выборов в Донбассе.
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