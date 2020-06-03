Спикер Рады заявил, что вопрос с государственным языком на Украине решен

Киев, 2 июня. Государственным языком на Украине является украинский и этот вопрос решен. Соответствующее заявление сделал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Государственный язык украинский — этот вопрос решенный, закрытый. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что государственным языком является украинский», — сказал Разумков в эфире местного телеканала «Украина 24».

Спикер Рады также высказал мнение, что в стране существует множество проблем, которые нужно решать сообща как украинским политикам, так и общественным деятелям. Он также считает, что украинцам нужно искать то, что объединяет государство.

Напомним, 28 мая Дмитрий Разумков призвал внести изменения в действующий в стране закон об исключительности украинского языка. По словам спикера Верховной рады, несмотря на то, что в парламент уже внесены соответствующие законопроекты, их нет в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели. Однако жители страны не одобрили внесение соответствующих изменений. В воскресенье, 31 мая, группа граждан, протестующих против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве у дома Разумкова.

Стоит отметить, что Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует на Украине с середины прошлого года.