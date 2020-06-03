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Спикер Рады заявил, что вопрос с государственным языком на Украине решен
03 июня 2020, 16:55 • 224 • Украина
Киев, 2 июня. Государственным языком на Украине является украинский и этот вопрос решен. Соответствующее заявление сделал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Спикер Рады также высказал мнение, что в стране существует множество проблем, которые нужно решать сообща как украинским политикам, так и общественным деятелям. Он также считает, что украинцам нужно искать то, что объединяет государство.
Напомним, 28 мая Дмитрий Разумков призвал внести изменения в действующий в стране закон об исключительности украинского языка. По словам спикера Верховной рады, несмотря на то, что в парламент уже внесены соответствующие законопроекты, их нет в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели. Однако жители страны не одобрили внесение соответствующих изменений. В воскресенье, 31 мая, группа граждан, протестующих против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве у дома Разумкова.
Стоит отметить, что Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует на Украине с середины прошлого года.
Автор: Сергей Андреев
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