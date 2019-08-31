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Спикер Рады выступил против пиара на теме обмена заключёнными
31 августа 2019, 15:09 • 96 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что информацию по поводу обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой должен распространить офис президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости
«Я думаю, что эта информация должна выйти из офиса президента, потому что они прилагали основные усилия для этого процесса», — заявил он.
Также он заявил, что в вопросе обмена не должно быть пиара.
«Лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидев парней, девушек дома, а не создавали из этого пиар-мероприятия, а потом разводили руками и говорили: «Извините, у нас что-то не вышло», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной.
В Службе безопасности Украины сообщили, что окончательной даты обмена нет.
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