Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто "посеял ветер" между Москвой и Варшавой? Профессор Разьны раскрыла...
"Мишустин - жесткий мужик": кто он, новый премьер-министр? (Telegram.О...
Климкин объявил Украину сырьевым придатком ЕС (Руслан Осташко)
«Наступило время великих перемен»: Как Запад отреагировал на смену правительства...
Главная / Украина

Спикер Рады собрал глав фракций из-за заявления Гончарука об отставке

17 января 2020, 13:09  •  114 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в связи с поданным премьер-министром страны Алексеем Гончаруком заявлением об отставке попросил лидеров украинских фракций собраться у него в кабинете.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «Громадське». 

«Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня «часа вопросов» к правительству не будет», — сказал он в начале заседания Рады.

После этого Разумков «объявил перерыв и попросил лидеров фракций собраться в его кабинете».

Отмечается, что отставка Гончарука с должности премьер-министра должна быть рассмотрена украинским парламентом.

Ранее премьер Украины подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
17 января 2020, 13:09
Спикер Рады собрал глав фракций из-за заявления Гончарука об отставке
16 января 2020, 14:24
Мишустин попал в базу «Миротворца»
16 января 2020, 20:54
В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о послании Путина
16 января 2020, 20:54
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
16 января 2020, 14:24
Гончарук обозначил главную цель властей Украины
16 января 2020, 20:54
В Киеве и Донбассе подтвердили приверженность режиму прекращения огня
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 01:54
«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их учен...
17 января 2020, 03:39
Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
17 января 2020, 06:54
"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего росси...
17 января 2020, 03:39
Да посол он: В Сети не по-доброму встретили нового американского посла
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
11 января 2020, 01:24
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "Кинжала" в Чёрном море
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
11 января 2020, 19:09
Михаил Леонтьев - о налоге на российскую нефть: Халява для Белоруссии закончилась - они могут потерять 50 миллиардов долларов. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.