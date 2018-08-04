Спикер Рады рассказал, от чего зависит продление срока действия закона об особом статусе Донбасса

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса во многом зависит от позиции международных партнёров Украины.

«Нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее правительство Украины одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что данная инициатива позволит создать единую систему координации государственной политики информреинтеграции соответствующих областей.

10 октября 2017 года на Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не содержит реальных мер по урегулированию конфликта и не решает обозначенную в нём задачу.