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Спикер Рады рассказал, от чего зависит продление срока действия закона об особом статусе Донбасса

04 августа 2018, 18:39  •  73 • Украина
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса во многом зависит от позиции международных партнёров Украины.
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

«Нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее правительство Украины одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что данная инициатива позволит создать единую систему координации государственной политики информреинтеграции соответствующих областей.

10 октября 2017 года на Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не содержит реальных мер по урегулированию конфликта и не решает обозначенную в нём задачу.

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