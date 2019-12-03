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Спикер Рады рассказал о едином народе Украины

03 декабря 2019, 10:54  •  34 • Украина
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны.
 
Reuters
 

«Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить — если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить ещё какие-то территории, то это только мечты», — заявил Разумков в ходе заседания согласительного совета Рады.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал заявление Кулебы.

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