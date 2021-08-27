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Спикер Рады рассказал, кто из президентов больше всего сделал для развития Украины
27 августа 2021, 08:25 • 139 • Украина
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что самый большой вклад для развития Украины среди президентов сделал Леонид Кучма.
«Я думаю, что все-таки Кучма. Особенно в свой первый срок на посту. Многое изменилось за то время. Изменения не были быстрыми, но они были положительными.
Если сравнивать со всеми остальными президентами, я думаю, что он сделал больше», — заявил Разумков.
Кучма дважды избирался на пост президента и был главой государства с 19 июня 1994 года по 23 января 2005 года. Также он был премьером и нардепом второго созыва.
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