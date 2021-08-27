Спикер Рады рассказал, кто из президентов больше всего сделал для развития Украины

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что самый большой вклад для развития Украины среди президентов сделал Леонид Кучма.«Я думаю, что все-таки Кучма. Особенно в свой первый срок на посту. Многое изменилось за то время. Изменения не были быстрыми, но они были положительными.Если сравнивать со всеми остальными президентами, я думаю, что он сделал больше», — заявил Разумков.Кучма дважды избирался на пост президента и был главой государства с 19 июня 1994 года по 23 января 2005 года. Также он был премьером и нардепом второго созыва.