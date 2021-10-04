Спикер Рады призвал Зеленского быть верным принципам после сообщений об офшорах

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office / Xinhua / www.globallookpress.com

Жители Незалежной должны знать всю правду о руководстве страны

Украинская власть должна быть открытой и следовать принципам, которые декларирует в отношении других. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в понедельник, 4 октября.

Комментируя опубликованную в "досье Пандоры" информацию о том, что президент страны Владимир Зеленский и его окружение используют офшорные схемы для личного обогащения и ухода от налогов, Разумков ответил, что он никогда не обсуждал это с президентом.

По словам спикера, в принципе офшоры широко используются бизнесом, но с руководства страны иной спрос.

"Здесь оценки более категоричные. Тут нужно быть более открытыми обществу, – высказался Разумков. – На марше менять свои позиции и принципы не стоит",

– приводит слова спикера РИА "Новости".

Ранее группа журналистов – расследователей, финансируемых Джорджем Соросом, обнародовала данные о финансовых махинациях политиков и известных людей из разных стран. Там, в частности, утверждается, что Зеленский перевел на своего друга по "Кварталу 95" Сергея Шефира бизнес в офшорах, но продолжает получать от него доход.

Некоторые украинские аналитики предположили, что этих данных достаточно для конца политической карьеры Зеленского. Однако Разумков сообщил, что не намерен инициировать на этом основании импичмент.

При этом самого Разумкова пропрезидентская фракция "Слуга народа" планирует сместить с поста. Нардепам не понравилось, что спикер выступил против законопроекта об олигархах. Хотя в оппозиции предупреждали, что данный закон в будущем сыграет злую шутку против самого Зеленского.