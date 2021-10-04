Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / Политика

Спикер Рады призвал Зеленского быть верным принципам после сообщений об офшорах

04 октября 2021, 15:20  •  37 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office / Xinhua / www.globallookpress.com
Жители Незалежной должны знать всю правду о руководстве страны
Украинская власть должна быть открытой и следовать принципам, которые декларирует в отношении других. Об этом заявил спикер Верховной рады  Дмитрий Разумков в понедельник, 4 октября.
Комментируя опубликованную в "досье Пандоры" информацию о том, что президент страны Владимир Зеленский и его окружение используют офшорные схемы для личного обогащения и ухода от налогов, Разумков ответил, что он никогда не обсуждал это с президентом.
По словам спикера, в принципе офшоры широко используются бизнесом, но с руководства страны иной спрос.
"Здесь оценки более категоричные. Тут нужно быть более открытыми обществу, – высказался Разумков. – На марше менять свои позиции и принципы не стоит",
– приводит слова спикера РИА "Новости".
Ранее группа журналистов – расследователей, финансируемых Джорджем Соросом, обнародовала данные о финансовых махинациях политиков и известных людей из разных стран. Там, в частности, утверждается, что Зеленский перевел на своего друга по "Кварталу 95" Сергея Шефира бизнес в офшорах, но продолжает получать от него доход.
Некоторые украинские аналитики предположили, что этих данных достаточно для конца политической карьеры Зеленского. Однако Разумков сообщил, что не намерен инициировать на этом основании импичмент.
При этом самого Разумкова пропрезидентская фракция "Слуга народа" планирует сместить с поста. Нардепам не понравилось, что спикер выступил против законопроекта об олигархах. Хотя в оппозиции предупреждали, что данный закон в будущем сыграет злую шутку против самого Зеленского. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





37
Источник
Похожие новости
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расследования
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой войны
04 октября 2021, 00:10
Захарова назвала шокирующим доклад о вмешательстве в дела России: "Уместна резолюция"
04 октября 2021, 09:30
Никаких мультиков: Первый пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" попал на видео
04 октября 2021, 07:45
Россия без единого выстрела вызвала негодование Японии
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расслед...
04 октября 2021, 02:30
У «покушения» на Шефира появилась еще одна версия
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой в...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"
30 сентября 2021, 12:50
Россия, "больше угля"! Газовый кризис вышел в Европе на новый уровень
03 октября 2021, 16:35
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом расплатой
03 октября 2021, 10:10
Провал выборов в столице ставит под сомнение результаты по всей стране
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
30 сентября 2021, 12:50
В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"
30 сентября 2021, 14:40
Телеканал "Дом" наказали за карту с российским Крымом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.