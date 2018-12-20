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Спикер Рады предложит лишить Украинскую православную церковь её названия

20 декабря 2018, 12:24  •  113 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что внесёт на рассмотрение парламента законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви её названия.
 
РИА Новости
 

Также он намерен вынести на рассмотрение Рады законопроект о переходе церковных общин из одной церкви в другую.

«На объединительном соборе я разговаривал с Филаретом, и он попросил меня внести в повестку дня и рассмотреть два законопроекта закона», — приводит слова Парубия РИА Новости.

Ранее в УПЦ заявили, что украинская «новая церковь» пыталась заказать копию посоха святителя Петра у московских ювелиров.

Госдума намерена обратиться в ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине.

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