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Спикер Рады предложит лишить Украинскую православную церковь её названия
20 декабря 2018, 12:24 • 113 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что внесёт на рассмотрение парламента законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви её названия.
РИА Новости
Также он намерен вынести на рассмотрение Рады законопроект о переходе церковных общин из одной церкви в другую.
«На объединительном соборе я разговаривал с Филаретом, и он попросил меня внести в повестку дня и рассмотреть два законопроекта закона», — приводит слова Парубия РИА Новости.
Ранее в УПЦ заявили, что украинская «новая церковь» пыталась заказать копию посоха святителя Петра у московских ювелиров.
Госдума намерена обратиться в ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине.
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