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Спикер Рады предложил США создать центр по противодействию «российским угрозам»

30 июня 2018, 00:39  •  52 • Украина
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил США создать Международный центр противодействия «российским гибридным угрозам». Об этом он написал в своём Facebook.
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

«Предложил американским союзникам создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам», — заявил Парубий. 

Также он заявил, что комитет палаты представителей США принял резолюцию о поддержке территориальной целостности и независимости Украины, Грузии и Молдавии.

Ранее Парубий провёл встречу со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером.

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