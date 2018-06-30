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Спикер Рады предложил США создать центр по противодействию «российским угрозам»
30 июня 2018, 00:39 • 52 • Украина
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил США создать Международный центр противодействия «российским гибридным угрозам». Об этом он написал в своём Facebook.
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
«Предложил американским союзникам создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам», — заявил Парубий.
Также он заявил, что комитет палаты представителей США принял резолюцию о поддержке территориальной целостности и независимости Украины, Грузии и Молдавии.
Ранее Парубий провёл встречу со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером.
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