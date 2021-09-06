Спикер Рады посоветовал советнику Зеленского молчать о переименовании Украины

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В парламенте выразили беспокойство по поводу состояния здоровья соратника президента страны

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков жестко раскритиковал прожекты советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о переименовании страны, с подачи которого теперь эти планы бурно обсуждают в обществе и медиа. Свое недовольство депутат выразил на брифинге перед началом сессии парламента, передает LB.ua.

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина действительно нуждается в изменениях, нуждается в реформах, но точно не нуждается в изменениях названия", – сказал спикер Рады.

По его словам, 99% украинцев устраивает нынешнее название страны, в которой они живут. "Хайповать" же на этой теме – это заниматься антигосударственной политикой, считает парламентарий.

"Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии. Информации о том, что в офисе президента готовится такой законопроект, у меня нет, и надеюсь, что это фейк", – подчеркнул Разумков.

Напомним, на прошлой неделе пан Арестович заявил о необходимости "отобрать бренд "русских"". Для этого всего лишь нужно поменять название соборной на "Русь-Украина", сообщает издание "Свободная пресса". На данный спич быстро отреагировали в Москве. Так, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова предложила представителям киевского режима назвать свою страну "Укрусь".