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Спикер Рады подписал закон о перезапуске ГБР

10 декабря 2019, 18:24  •  78 • Украина
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
 
Reuters
 

Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива направлена на совершенствование деятельности организации, предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган, усиливает парламентский контроль за деятельностью ГБР, наделяет директора полномочием самостоятельно назначать трёх заместителей и определять их обязанности.

Уточняется, что президент займётся определением организационной структуры ведомства, а также назначит по представлению конкурсной комиссии, работу которой будет обеспечивать его офис, нового директора ГБР.

Отмечается, что полномочия действующего директора ГБР Романа Трубы, а также двух его заместителей досрочно прекратятся на следующий день после публикации закона, временно исполняющий обязанности директора будет назначен президентом в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что ГБР создало подразделение по расследованию дел о «майдане», в котором будут собраны лучшие следователи для эффективной работы по расследованию совершённых преступлений.

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