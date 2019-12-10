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Спикер Рады подписал закон о перезапуске ГБР
10 декабря 2019, 18:24 • 78 • Украина
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Reuters
Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива направлена на совершенствование деятельности организации, предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган, усиливает парламентский контроль за деятельностью ГБР, наделяет директора полномочием самостоятельно назначать трёх заместителей и определять их обязанности.
Уточняется, что президент займётся определением организационной структуры ведомства, а также назначит по представлению конкурсной комиссии, работу которой будет обеспечивать его офис, нового директора ГБР.
Отмечается, что полномочия действующего директора ГБР Романа Трубы, а также двух его заместителей досрочно прекратятся на следующий день после публикации закона, временно исполняющий обязанности директора будет назначен президентом в течение пяти рабочих дней.
Ранее сообщалось, что ГБР создало подразделение по расследованию дел о «майдане», в котором будут собраны лучшие следователи для эффективной работы по расследованию совершённых преступлений.
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