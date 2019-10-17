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Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
17 октября 2019, 14:54 • 196 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв заместителя председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам инициировать закрытие сайта «Миротворец».
РИА Новости
Об этом Разумков сказал в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «Рада».
«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрыть как информационные, так и другие сайты, у нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде», — сказал он.
Спикер Рады также выразил желание, чтобы украинские СМИ и другие сайты работали исключительно в законодательном поле и не наносили урон интересам Украины.
Ранее зампред мониторинговой миссии ООН на Украине заявил, что депутаты Рады должны инициировать закрытие «Миротворца», так как этот сайт нарушает украинское законодательство и международные нормы.
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