Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв заместителя председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Об этом Разумков сказал в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «Рада».

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрыть как информационные, так и другие сайты, у нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде», — сказал он.

Спикер Рады также выразил желание, чтобы украинские СМИ и другие сайты работали исключительно в законодательном поле и не наносили урон интересам Украины.

Ранее зампред мониторинговой миссии ООН на Украине заявил, что депутаты Рады должны инициировать закрытие «Миротворца», так как этот сайт нарушает украинское законодательство и международные нормы.