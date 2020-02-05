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Спикер Рады отметил необходимость доработки законопроекта о медиа
05 февраля 2020, 09:09 • 53 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа будет дорабатываться.
© РИА Новости
«По состоянию на сегодня закон о медиа проработан, однако он находится на стадии доработки, будут проводиться и общественные слушания, и дополнительно ещё — с журналистами. Мы ждём заключения наших европейских партнёров», — приводит его слова УНИАН.
Отмечается, что среди инициаторов проекта закона — народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Как сообщалось, законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности на Украине субъектов в сфере медиа, а также основы госуправления, регулирования и надзора в этой сфере.
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