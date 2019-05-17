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Спикер Рады объявил о распаде парламентской коалиции

17 мая 2019, 11:09  •  24 • Украина
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламентская коалиция прекратила своё существование.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сегодня коалиция депутатской фракции «Европейская Украина» в ВР VIII созыва прекратила свою деятельность. Согласно положениям ч. 7 ст. 83 Конституции Украины, в течение одного месяца с сегодняшнего дня, со дня прекращения деятельности коалиции в Верховной раде, должна быть сформирована новая коалиция», — сказал он.

В связи с произошедшим он призвал начать консультации по поводу формирования новой коалиции.

Ранее украинская партия «Народный фронт» приняла решение о выходе из парламентской коалиции, заблокировав тем самым роспуск Верховной рады.

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