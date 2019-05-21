Спикер Рады обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции страны.

Соответствующее заявление он опубликовал на странице в Facebook.

«Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — написал он, не дав каких-либо уточнений.

Ранее Парубий назвал весёлой инаугурацию Зеленского.