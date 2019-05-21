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Спикер Рады обвинил Зеленского в нарушении Конституции

21 мая 2019, 22:24  •  35 • Украина
Председатель Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции страны.
 
Reuters
 

Соответствующее заявление он опубликовал на странице в Facebook.

«Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — написал он, не дав каких-либо уточнений.

Ранее Парубий назвал весёлой инаугурацию Зеленского.

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