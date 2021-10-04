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Спикер Рады не планирует импичмент президенту: Зеленский сделал всё возможное

04 октября 2021, 15:20  •  40 • Политика
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не планирует инициировать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за опубликованных 3 октября материалов "Досье Пандоры".
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не планирует инициировать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за опубликованных 3 октября материалов "Досье Пандоры". Об этом сообщает ТАСС.
По словам Разумкова, он не планирует собирать подписи за импичмент президента. В то же время журналисты межуднародного консорциума, собиравшие документы два года, отмечают, что Зеленский буквально погряз в оффшорных схемах. В частности, за месяц перед выборами он продал 25% акций офшорной компании Maltex. Покупателем стал близкий друг Зеленского Сергей Шефир. Впоследствии он стал первым помощником главы государства. На этой невинной акции мутные дела Зеленского не закончились. Зеленский вместе в братьями Шефир зарегистрировал офшорную компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ. Кроме того, Зеленский мог использовать офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя его.
В свою очередь представитель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, представляющий фракцию "Слуга народа", заявил, что президент Украины непричастен к мошенническим схемам. Как утверждает депутат, Зеленский сделал всё возможное, чтобы никто в стране не мог использовать офшорный механизм, не заплатив налоги в бюджет.

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