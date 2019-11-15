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Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

15 ноября 2019, 10:39  •  98 • Украина
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
 
© РИА Новости
 

Как он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», всенародное голосование может пройти до 2024 года.

«Давайте дождёмся принятия законов о референдуме. Это может произойти и раньше, чем в 2024 году», — цитирует его «112 Украина».

По его словам, к этому моменту завершится переходный этап, за время которого украинцы смогут увидеть, как работает рынок земли, чтобы в итоге определиться на референдуме, приглашать ли иностранцев для покупки земли.

Ранее 240 депутатов Рады поддержали в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.

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