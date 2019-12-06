Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В чаду прибалтийских национальных кухонь
"Спасибо, русские!": Московские кадеты привели индийцев в восторг свои...
Американские беспилотники всё настойчивее облетают границы России
"Слава Украине!" уже немодно: как пранкеры поговорили с Зеленским
Главная / Украина

Спикер Рады назвал причину падения рейтинга украинского парламента

06 декабря 2019, 13:39  •  28 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью радио «Новое время» заявил, что на падение рейтинга деятельности парламента среди украинских граждан на 12% за месяц повлияли скандалы и некоторые законопроекты.
 
Reuters
 

«Есть несколько моментов. Во-первых, те скандалы, которые были в Раде», — заявил он.

По его словам, скандалы негативно влияют на имидж любого органа власти, «вне зависимости от того, в какой фракции это происходило».

«Плюс есть ряд законопроектов, которые сегодня находятся на рассмотрении парламента и которые не всегда однозначно воспринимаются в обществе», — указал спикер Рады.

При этом он заявил, что украинские депутаты «в погоне за результатом уделяли меньше времени коммуникации» с общественностью. 

«Когда ты не объясняешь свою позицию, за тебя её начинает объяснять кто‑то другой», — считает Разумков.

В середине октября Киевский международный институт социологии зафиксировал падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского, а также премьер-министра Украины Алексея Гончарука и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
05 декабря 2019, 18:09
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
05 декабря 2019, 14:54
В Киеве назвали желаемую дату проведения выборов в Донбассе
05 декабря 2019, 14:54
Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России
06 декабря 2019, 00:39
«Представить себя жертвой»: почему Украина пытается апеллировать к Будапештскому меморандуму
05 декабря 2019, 21:24
На Украине не подтвердили проведение переговоров по транзиту 5 декабря
05 декабря 2019, 18:24
Следом за послом США в Тирасполь отправились посол РФ и глава ОБСЕ
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 04:09
Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её суд...
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций...
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Рос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона. Сюрприз из Тулы
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
29 ноября 2019, 19:24
"А у Петлюры были такие звания…": Указ Зеленского о "ликвидации" прапорщиков вызвал смех в Рунете
02 декабря 2019, 09:09
Триллион долларов для российской экономики
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.