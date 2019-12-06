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Спикер Рады назвал причину падения рейтинга украинского парламента
06 декабря 2019, 13:39 • 28 • Украина
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью радио «Новое время» заявил, что на падение рейтинга деятельности парламента среди украинских граждан на 12% за месяц повлияли скандалы и некоторые законопроекты.
Reuters
«Есть несколько моментов. Во-первых, те скандалы, которые были в Раде», — заявил он.
По его словам, скандалы негативно влияют на имидж любого органа власти, «вне зависимости от того, в какой фракции это происходило».
«Плюс есть ряд законопроектов, которые сегодня находятся на рассмотрении парламента и которые не всегда однозначно воспринимаются в обществе», — указал спикер Рады.
При этом он заявил, что украинские депутаты «в погоне за результатом уделяли меньше времени коммуникации» с общественностью.
«Когда ты не объясняешь свою позицию, за тебя её начинает объяснять кто‑то другой», — считает Разумков.
В середине октября Киевский международный институт социологии зафиксировал падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского, а также премьер-министра Украины Алексея Гончарука и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.
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