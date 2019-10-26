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Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ
26 октября 2019, 13:24 • 43 • Украина
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
РИА Новости
«Для Украины остаётся неприемлемым возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы... Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Разумков также отметил неясность ситуации вокруг полномочий украинской делегации.
«Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом», — сказал он.
Спикер Верховной рады также заверил, что созданная в организации группа «Балтик плюс» при участии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы и настроена отстаивать «базовые ценности» ПАСЕ.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал правильным решение делегации Украины отказаться от участия в заседаниях ПАСЕ.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации России в полном объёме.
Эксперт Конгресса местных и региональных властей Совета Европы профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дальнейшего взаимодействия России и Совета Европы.
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