Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.

«Для Украины остаётся неприемлемым возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы... Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Разумков также отметил неясность ситуации вокруг полномочий украинской делегации.

«Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом», — сказал он.

Спикер Верховной рады также заверил, что созданная в организации группа «Балтик плюс» при участии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы и настроена отстаивать «базовые ценности» ПАСЕ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал правильным решение делегации Украины отказаться от участия в заседаниях ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации России в полном объёме.

Эксперт Конгресса местных и региональных властей Совета Европы профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дальнейшего взаимодействия России и Совета Европы.