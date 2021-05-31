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Спикер парламента Якутии объявил о переходе в Конституционный совет

31 мая 2021, 15:25  •  68 • Политика
Председатель парламента Якутии Петр Гоголев объявил депутатам о своем решении перейти в конституционный совет при госсобрании (Ил Тумэн) республики, рассказал «РИА Новости» в понедельник, 31 мая, народный депутат регионального парламента Павел Ксенофонтов.
«Он объявил о своем решении перейти вновь созданный Конституционный совет при госсобрании (Ил Түмэн)... Петр Васильевич — отличный юрист, знает все тонкости конституционного строительства государства. Уверен, что в его лице мы получим отличного защитника конституции Республики Саха», — рассказал Ксенофонтов.
Комментарии от пресс-службы Ил парламента республики пока не поступали.
Ранее на сайте Ил Тумэна сообщалось, что конституционный совет республики при парламенте Якутии станет заменой упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона.
Решение об упразднении конституционного суда связали с приведением законодательства Республики Саха (Якутия) в соответствие со статьей 118 Конституции Российской Федерации, а также статьей 5 Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», согласно которой закреплены положения об упразднении конституционных (уставных) судов субъектов России.
Выборы народных депутатов Республики Саха VI созыва состоялись 9 сентября 2018 года. Петр Гоголев был избран председателем государственного собрания 25 сентября того же года.
Ранее 27 мая депутаты Ил Тумэна приняли в первом и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом — ископаемыми остатками мамонтовой фауны».
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