|
Спикер парламента Новой Зеландии принес соболезнования в связи со смертью утки
29 января 2019, 05:39 • 108 • Политика
Спикер Палаты представителей парламента Новой Зеландии Тревор Маллард выразил официальные соболезнования жителям небольшого полинезийского государства Ниуэ в связи со смерть единственной на острове утки.
Речь идет о так называемой "самой одинокой утки в мире" по имени Тревор. Совпадение имен со спикером здесь не случайно — покойная утка была названа в честь политика.
Ниуэ находится в свободной ассоциации с Новой Зеландией. До 2018 года утки там никогда не обитали. Затем мощный ураган закинул на полинезийский остров одного представителя данного вида. Его решили назвать в честь спикера Тревора Малларда потому, что на английском его фамилия означает "кряква".
Судя по некрологу в официальной группе Тревора-утки в Facebook, "самая одинокая утка в мире" была убита одной из местных собак. Спикер Тревор Маллард был одним из первых комментаторов под данным сообщениям. Соболезнования в связи со смертью пернатого тезки спикер принес не только от своего собственного лица, но также от лица представляемого им органа власти.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
108
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 января 2019, 20:54
|
24 января 2019, 01:24
|
24 января 2019, 14:24
|
24 января 2019, 17:39
|
28 января 2019, 03:39
|
25 января 2019, 02:24
|
27 января 2019, 01:24