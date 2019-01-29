Спикер парламента Новой Зеландии принес соболезнования в связи со смертью утки

Речь идет о так называемой "самой одинокой утки в мире" по имени Тревор. Совпадение имен со спикером здесь не случайно — покойная утка была названа в честь политика.

Ниуэ находится в свободной ассоциации с Новой Зеландией. До 2018 года утки там никогда не обитали. Затем мощный ураган закинул на полинезийский остров одного представителя данного вида. Его решили назвать в честь спикера Тревора Малларда потому, что на английском его фамилия означает "кряква".

Судя по некрологу в официальной группе Тревора-утки в Facebook, "самая одинокая утка в мире" была убита одной из местных собак. Спикер Тревор Маллард был одним из первых комментаторов под данным сообщениям. Соболезнования в связи со смертью пернатого тезки спикер принес не только от своего собственного лица, но также от лица представляемого им органа власти.