Спикер парламента Молдовы выступила в Государственной Думе России

Зинаида Гречаный: «Немотивированный сбой в сотрудничестве между нашими странами практически преодолён»

27 июня в Москву прибыла с рабочим визитом молдавская делегация во главе со спикером парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, которую сопровождают заместители спикера Ион Чебан и Александр Слусарь, а также секретарь комиссии по национальной безопасности Оазу Нантой.

В тот же день Зинаида Гречаный выступила на заседании Государственной Думы Российской Федерации.

В своём выступлении спикер парламента РМ отметила, что это «первый визит главы высшего законодательного органа Молдовы в Госдуму РФ за последние годы». Потому что ещё совсем недавно между двумя странами были сложные отношения. Однако сегодня Зинаида Гречаный уверена, что «немотивированный сбой в сотрудничестве между нашими странами практически преодолён».

Спикер парламента РМ напомнила, что только благодаря совместной поддержке России, Евросоюза и США в Молдавии удалось преодолеть политический кризис.

«Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто сыграл особую роль в разрешении этой сложной ситуации и в установлении мирным путём легитимной власти в нашей стране. Я подчёркиваю – мирным путем, потому что опасность была огромная», – отметила Зинаида Гречаный. По её словам, эта ситуация может стать примером того, что всегда возможен компромисс даже между совершенно различными силами, если есть желание. При этом она надеется, что нынешнее правительство и парламентское большинство сможет проработать до следующих выборов.

«У нас есть уникальный шанс восстановить в полном объёме российско-молдавские отношения, как и отношения с другими нашими партнёрами, которые пострадали из-за безответственности определённых политиков. Благодаря усилиям президентов наших стран – Владимира Путина и Игоря Додона – удалось решить целый ряд проблем в таких сферах, как: возвращение молдавских производителей на российский рынок и амнистия для молдавских трудовых мигрантов, работающих в России», – рассказала Зинаида Гречаный.

Однако, отметила она, остаётся ещё много нерешённых проблем, как например, сотрудничество в области энергетики, решение приднестровского вопроса, социальная защита молдаван, которые трудятся на территории РФ и многие другие.

Завершила своё выступление спикер молдавского парламента тем, что призвала всех политиков ставить интересы своих граждан на первое место.

После выступления Зинаида Гречаный встретилась с председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным для обсуждения целого ряда вопросов.

«Во время встречи обсудили вопросы интенсификации межпарламентских отношений между двумя странами. Сегодня, когда новая власть заработала и есть признание, для нас очень важно восстановление отношений. Мы открыты и заинтересованы в восстановлении стратегического партнёрства с Российской Федерацией по всем направлениям, включая межпарламентское сотрудничество», – прокомментировала встречу спикер парламента РМ на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время беседы Гречаный подчеркнула, что сегодня один из самых важных вопросов – поставка газа с января 2020 года.

«Мы понимаем, что мы связаны с транзитом газа с нашим соседом, Украиной. Будем надеяться, что найдём развязку этого вопроса, потому что иного источника газоснабжения у нас просто нет», – отметила спикер во время встречи.

Затем молдавская делегация встретилась с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым, который выразил надежду, что отношения между двумя странами восстановятся, потому что это отвечает интересам двух стран и двух близких народов.

Со своей стороны Зинаида Гречаный заверила премьер-министра РФ, что парламент Молдовы сделает всё возможное для восстановления отношений, поскольку это, в первую очередь в интересах Молдовы, у которой накопилось за последние годы слишком много проблем.