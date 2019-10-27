Спикер парламента Молдовы пообещала Приднестровью особый статус

И заявила об «открытости по отношению ко всем международным партнёрам, как на Западе, так и на Востоке»

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный приняла участие в Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге. На полях конференции спикер парламента провела встречи с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио, с содокладчиком Комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Мэривонн Блондин, со своим литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом, с руководителем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, а также выступила с докладом с трибуны заседания Европейской конференции.

В своём докладе Зинаида Гречаный большое внимание уделила проблеме приднестровского урегулирования

По её словам, Кишинёв заинтересован в решении этой проблемы в рамках формата «5+2». При этом Молдова согласна предоставить Приднестровью особый статус, который будет основан «на принципах суверенитета и территориальной целостности путём гарантии соблюдения прав человека, политических, экономических и социальных прав населения, как это отмечено в соответствующих документах ОБСЕ». Однако, отметила спикер парламента, решить эту проблему Кишинёв сможет только при поддержке посредников и наблюдателей, которые уже работают в формате «Постоянного совещания».

«Один из вызовов, угрожающих мирному пути Европы, – изменения, сопровождавшиеся конфликтами, которые до сих пор остаются нерешёнными и являются факторами региональной нестабильности. Пока не существует универсальной формулы для решения этих конфликтов, поэтому необходимо продолжать прилагать усилия, направленные на реализацию всеобъемлющего, мирного и долгосрочного решения», – заявила спикер.

Завершая свой доклад, Гречаный отметила, что Молдова готова к открытому сотрудничеству со всеми международными партнёрами.

«Преодоление политического кризиса в Молдове, мирная передача власти дали новый толчок к международному сотрудничеству и позволили республике вести взвешенную внешнюю политику. Это предусматривает статус нейтралитета и открытости по отношению ко всем международным партнёрам, как на Западе, так и на Востоке», – сказала председатель парламента.

Заявление спикера молдавского парламента в Страсбурге произошло накануне встречи президентов Молдовы и Приднестровья, запланированной на 29 октября. Игорь Додон и Вадим Красносельский попробуют обсудить вопросы, которые не смогли решить молдавская и приднестровская стороны во время встречи 10 октября в Братиславе.

Напомним, тогда встреча не была завершена, а стороны взяли «перерыв», поскольку не смогли найти ни одного компромиссного решения.

Следующая встреча состоится в начале ноября в Баварии и глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх надеется, что на ноябрьской встрече удастся найти решения всех проблем, которых накопилось немало.

Кстати, главы Молдовы и Приднестровья в этом году не встречались ещё ни разу, тогда как в прошлом году у них было три встречи.

29 октября президенты встретятся в резиденции Додона в селе Голерканы – Игорь Додон и Вадим Красносельский уже встречались здесь в марте 2017 года.

По словам Красносельского, на встрече будут обсуждаться гуманитарные, социальные и экономические вопросы.

«Многие из них перекочевали из повесток предыдущих встреч, сохраняя актуальность и требуя разрешения. Мы стараемся решить их, и для этого включаем в переговорную повестку. Это вопросы банковские, расчётов, телекоммуникаций, прекращения политически мотивированных уголовных дел, а также вопросы международного сообщения, экспорта, импорта и так далее», – прокомментировал президент ПМР предстоящую встречу журналистам. Также он не против обсудить любые дополнительные вопросы, которые будут у молдавской стороны.