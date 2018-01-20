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Спикер парламента Молдавии хочет взыскать с России миллиарды долларов
20 января 2018, 22:24 • 120 • Политика
Молдавия намерена выставить России счет за "оккупацию" Приднестровья, заявил спикер парламента страны
Спикер парламента Молдавии Андриан Канду выступил с обвинением в адрес России. Он говорит, что российская сторона нарушила нормы международного права, "оккупировав Приднестровье". Канду считает, что с России следует "взыскать миллиарды долларов".
Оккупантами Андриан Канду называет российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье на абсолютно законных основаниях. Канду настаивает, что вопрос российских миротворцев должен обсуждаться в ООН. А счет Москве он якобы готов выставить лично.
Интересно, что журналисты, выслушав истеричные заявления Канду, спросили, будет ли он предъявлять счет за "советскую оккупацию". Тут политик сразу сбавил обороты. Он отметил, что это "вопрос чувствительный", и "общественность Молдавии пока еще к нему не готова". Наконец, окончательно смутившись, Канду сказал, что Кишинев намерен строить с Москвой хорошие отношения.
Добавим, в Молдавии сейчас наблюдается раскол во власти. Президент страны Игорь Додон настаивает на улучшении отношений с Россией. Парламент Молдавии делает все возможное, чтобы ухудшить отношения с Москвой.
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