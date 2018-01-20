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Спикер парламента Молдавии хочет взыскать с России миллиарды долларов

20 января 2018, 22:24  •  120 • Политика
Молдавия намерена выставить России счет за "оккупацию" Приднестровья, заявил спикер парламента страны
Спикер парламента Молдавии Андриан Канду выступил с обвинением в адрес России. Он говорит, что российская сторона нарушила нормы международного права, "оккупировав Приднестровье". Канду считает, что с России следует "взыскать миллиарды долларов".
Оккупантами Андриан Канду называет российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье на абсолютно законных основаниях. Канду настаивает, что вопрос российских миротворцев должен обсуждаться в ООН. А счет Москве он якобы готов выставить лично.
- Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет, - говорит молдавский политик.
Интересно, что журналисты, выслушав истеричные заявления Канду, спросили, будет ли он предъявлять счет за "советскую оккупацию". Тут политик сразу сбавил обороты. Он отметил, что это "вопрос чувствительный", и "общественность Молдавии пока еще к нему не готова". Наконец, окончательно смутившись, Канду сказал, что Кишинев намерен строить с Москвой хорошие отношения.
Добавим, в Молдавии сейчас наблюдается раскол во власти. Президент страны Игорь Додон настаивает на улучшении отношений с Россией. Парламент Молдавии делает все возможное, чтобы ухудшить отношения с Москвой.

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