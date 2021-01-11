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Спикер палаты представителей обвинила Трампа в служении Кремлю

11 января 2021, 10:20  •  22 • Политика
Фото: Erin Scott-Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политик уверена, что иначе поведение президента США объяснить нельзя
Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что действующий глава государства Дональд Трамп является "служанкой" российского лидера Владимира Путина. По словам политика, российская сторона, вполне вероятно, располагает неким компроматом на американского президента.
Пелоси уверена, что инструмент давления, которым якобы располагает Кремль, может быть любым, от личных до финансово-политических мер. Иное объяснение, по какой причине республиканец является "служанкой Путина", отсутствует, заявила спикер нижней палаты.
Также политик обозвала президента Соединенных Штатов "помешанным", заявив, что Трампа необходимо преследовать в уголовном порядке. По словам спикера, глава исполнительной власти американского государства психически неуравновешен и представляет для окружающих опасность, передает URA.ru.
Некоторое время спустя, когда от главы государства "смогут защититься", компетентные ведомства должны заняться вопросом уголовной ответственности в отношении действующего лидера, о чем Пелоси заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале CBS.
Ранее Пелоси потребовала от нацгвардии заняться очисткой территории Капитолия от многочисленных протестующих, выступавших против утверждения Джозефа Байдена в качестве президента США.

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