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Спикер Палаты представителей Конгресса США: Мы перенесли "вирус Трампа"
22 июля 2020, 17:30 • 51 • В России
В интервью телеканалу CNN спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, одна из самых ярых противниц действующего президента США Дональда Трампа, в очередной раз обвинила его в бездействии на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране.
По ее словам, Трамп только теперь, спустя несколько месяцев с момента начала пандемии COVID-19, стал признавать свои ошибки и понимать степень серьезности сложившейся ситуации.
«То, что мы перенесли, это в значительной степени "вирус Трампа"», - сказала лидер демократов в Конгрессе.
Ранее сам Трамп назвал коронавирус «китайским» и даже «кунг-флю» (флю на английском языке звучит название гриппа – Прим.ред.).
По числу зараженных, по состоянию на сегодняшний день, США занимают первое место в мире. В стране зафиксировано более 3,5 млн. случаев заражения, более 140 тыс. чел от коронавируса умерли.
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