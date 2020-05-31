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Спикер Мосгордумы удивил миллиардными доходами. Откуда деньги, депутат объяснился лично
31 мая 2020, 14:55 • 108 • Политика
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год. В результате спикеру городского парламента пришлось объяснять, откуда он взял почти 2 миллиарда рублей.
На официальном сайте Мосгордумы опубликовали сведения о доходах столичных парламентариев за 2019 год. Так, доходы спикера горпарламента Алексея Шапошникова составили 1,95 миллиарда рублей.
После истории с "полковником-миллиардером" Александром Захарченко у общественности появились серьёзные вопросы в адрес председателя Мосгордумы. В результате Алексею Шапошникову пришлось объясняться.
Напомним, что в 2018 году доход Шапошникова составлял 24,4 миллиона рублей. Поэтому резкий рост доходов спикера Мосгордумы вызвал столько вопросов.
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