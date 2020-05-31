Спикер Мосгордумы удивил миллиардными доходами. Откуда деньги, депутат объяснился лично

На официальном сайте Мосгордумы опубликовали сведения о доходах столичных парламентариев за 2019 год. Так, доходы спикера горпарламента Алексея Шапошникова составили 1,95 миллиарда рублей.

После истории с "полковником-миллиардером" Александром Захарченко у общественности появились серьёзные вопросы в адрес председателя Мосгордумы. В результате Алексею Шапошникову пришлось объясняться.

В соответствии с законом Москвы о статусе депутата Московской городской думы, задекларировал доход от продажи ценных бумаг, - заявил Шапошников в комментарии для ТАСС.

Напомним, что в 2018 году доход Шапошникова составлял 24,4 миллиона рублей. Поэтому резкий рост доходов спикера Мосгордумы вызвал столько вопросов.