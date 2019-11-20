Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки
Малофеев одним словом охарактеризовал американцев, накачивающих Зеленского перед...
"Каждую статью копнёшь - печаль": Экономист разложил по полочкам приня...
От Анапы - и к Эрдогану: Обе нитки "Турецкого потока" заполнили газом
Главная / В России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «В советское время надо было РСФСР развивать, а не Грузию с Прибалтикой!»

20 ноября 2019, 15:54  •  66 • В России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Над документом работали депутаты от всех фракций. В нем устанавливаются особые требования к сырью и материалам, а также предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок.

Во время обсуждения законопроекта между депутатами случился интересный диалог. Коммунист Николай Харитонов напомнил, что в советское время у страны были целые винодельческие регионы, такие как Грузия и Молдавия.

- Вот вы сказали Грузия была в советское время... Вот надо было развивать Российскую Федерацию, а не Грузию! - заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Вкладывали в Грузию, а сейчас видите, они обижаются, что мало в них вкладывали... Отдавали последнее и им, и Прибалтике, и другим странам, последнее отдавали. Они жили-то лучше, а все ресурсы были у нас, а себя не развивали. И у нас секретари оттуда были, и министры иностранных дел оттуда были. А сейчас нас еще и обвиняют!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
18 ноября 2019, 21:39
Появится ли с законом о виноделии в России больше качественного вина
18 ноября 2019, 21:39
Карканье Орлуш
19 ноября 2019, 23:39
Генерал Евкуров дал старт всеармейскому чемпионату
19 ноября 2019, 15:24
«Производили около 1,5 тонны синтетических наркотиков в месяц»: МВД ликвидировало крупнейшую в России нарколабораторию
18 ноября 2019, 18:24
"Все будут от нас зависеть"
19 ноября 2019, 17:09
Минобороны: заявление представителя МИД Турции вызывает недоумение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 08:24
Как умирал лидер "Новой России" Никита Исаев: Его пресс-секретарь опроверг криминальную версию
16 ноября 2019, 22:39
"Это реалии": Кёрби откровенно рассказал об уровне медицины в Штатах
14 ноября 2019, 10:24
Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.