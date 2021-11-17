Спикер Госдумы Володин вызвал депутатов на внезапное заседание: "От нас ждут законы"

Парламентариев срочно собирают перед выступлением главы Центробанка. 17 ноября Госдума соберётся на внеплановом заседании.

Депутатов Госдумы вызвали на внеочередной сбор. Внезапное заседание на 17 ноября назначил спикер Вячеслав Володин. Он намерен вынести на обсуждение некие законопроекты, которые нужно проработать как можно скорее.

По словам спикера, внеочередное заседание инициировал совет Госдумы между продолжительными выступлениями двух высокопоставленных чиновников.

"Сегодня мы с вами больше двух с половиной часов обсуждали выступление генерального прокурора, а в четверг у нас будет выступление председателя Центробанка", - цитирует слова Володина издание Дума ТВ.

Что именно будут обсуждать депутаты 17 ноября, парламентарий не уточнил. Он лишь отметил, что Госдуме предстоит рассмотреть законопроекты для принятия проекта бюджета и "другие законы, которые ждут от нас люди". Не исключено, что внеплановый сбор связан с готовящимся законом о QR-кодах в России. Ранее Володин призывал парламентариев не спешить с этим вопросом и "не делать на этом политику".