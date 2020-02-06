Спикер Госдумы потребовал ускорить реализацию социальных инициатив президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями профильных комитетов и потребовал от них ускорить подготовку законопроектов, направленных на реализацию социальных инициатив президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента в четверг, 6 февраля.

«Речь идет о детских пособиях для семей с детьми от трех до семи лет; распространении маткапитала на рождение первенца и его увеличении при рождении второго ребенка, а также об организации горячего питания для школьников в младших классах и введении специальной доплаты классным руководителям», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в совещании приняли участие председатели комитетов по бюджету и налогам Андрей Макаров, по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, по образованию и науке Вячеслав Никонов.

15 января Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране. В частности, он предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году. Также глава государства потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

Кроме того, российский лидер предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда. МРОТ, по словам президента, не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Экс-министр экономического развития России Максим Орешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина. В то же время глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что на реализацию всех проектов Путина потребуются сотни миллиардов рублей.