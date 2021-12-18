Spiked: Не Россия агрессор, а Запад

Москва лишь сопротивляется экспансии Альянса

«Большинство западных СМИ в последнее время любят представлять Россию как злого демиурга, который пытается перекроить мир в соответствии с собственными злобными замыслами. Вот почему весь год нам постоянно рассказывали о том, что Россия готовит вторжение на Украину»,

– сообщает британский интернет-журнал Spiked.

Издание приводит примеры того, как европейские и американские СМИ демонизируют Россию. Газета The Sunday Times на первой странице разместила агрессивный заголовок: «Конечно, русские идут на Украину. Они хотят восстановить империю». Редакционная статья Observer утверждает: «Планы России в отношении соседней страны – это продукт имперской ностальгии Путина». Аналогичным образом New York Times заявляет, что «Путин и его ближайшие соратники» считают потерю Украины и других бывших советских республик исторической несправедливостью, которую нужно исправить».

По мнению Spiked, западные политики мыслят точно так же, как и западные СМИ, с их точки зрения Россия представляет собой агрессивную иррациональную силу, которая везде пытается вмешаться – то в выборы, то в войну. Попытка же захватить Украину – это мечты об имперской экспансии XIX века, не более того.

А в последние дни западные политики красовались друг перед другом – кто круче ответит на «российскую угрозу», кто сильнее припугнёт Москву.

«Министры иностранных дел G7, группы богатых и избалованных государств заявили, что Россию ждут «серьёзные последствия», если она вторгнется на Украину. Германия угрожает отменить «Северный поток – 2». США, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, «готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались». А Великобритания в лице гоняющего на танке министра иностранных дел Лиз Трасс, обещает «рассмотреть все варианты» в деле любого потенциального возмездия в отношении России»,

– пишет автор статьи Тим Блэк (Tim Black).

По его мнению, западные политики и эксперты представляют устройство мира слишком просто – есть хорошие миролюбивые страны Запада, которым противостоит злая и сеющая хаос Россия. При этом, конечно же, никто не вспомнит о той роли, которую сыграл Запад в разжигании конфликта на Востоке Европы.

Между тем, уверен Тим Блэк, всё, что происходит на Украине и вокруг этой страны – это всё результат деструктивной деятельности НАТО, а не Кремля.

Это Альянс, а не Россия начал стремительное расширение на Восток, захватывая с каждым десятилетием всё новые и новые страны, которые ранее входили в состав социалистического лагеря.

Это НАТО размещает своих военных в странах Балтии, отправляет военные корабли в Чёрное море, проводит масштабные военные учения вблизи российских границ, заявляет о своих планах принять Украину и Грузию в Альянс.

Россия же вполне справедливо воспринимает всё это как угрозу. На самом деле выходит, что это Россия сопротивляется экспансии Запада, если быть честным самим с собой, отмечает автор.

«Именно это стоит за сегодняшними действиями Москвы в отношении Украины, а вовсе не желание оживить Российского медведя или построить новую империю. Она хочет защитить себя и живущих на Украине этнических русских. Россия защищается, а не нападает. Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать её»,

– делает вывод Spiked.