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Spiked: Не Россия агрессор, а Запад

18 декабря 2021, 01:10  •  164 • Война
Москва лишь сопротивляется экспансии Альянса
«Большинство западных СМИ в последнее время любят представлять Россию как злого демиурга, который пытается перекроить мир в соответствии с собственными злобными замыслами. Вот почему весь год нам постоянно рассказывали о том, что Россия готовит вторжение на Украину»,
сообщает британский интернет-журнал Spiked.
Издание приводит примеры того, как европейские и американские СМИ демонизируют Россию. Газета The Sunday Times на первой странице разместила агрессивный заголовок: «Конечно, русские идут на Украину. Они хотят восстановить империю». Редакционная статья Observer утверждает: «Планы России в отношении соседней страны – это продукт имперской ностальгии Путина». Аналогичным образом New York Times заявляет, что «Путин и его ближайшие соратники» считают потерю Украины и других бывших советских республик исторической несправедливостью, которую нужно исправить».
По мнению Spiked, западные политики мыслят точно так же, как и западные СМИ, с их точки зрения Россия представляет собой агрессивную иррациональную силу, которая везде пытается вмешаться – то в выборы, то в войну. Попытка же захватить Украину – это мечты об имперской экспансии XIX века, не более того.
А в последние дни западные политики красовались друг перед другом – кто круче ответит на «российскую угрозу», кто сильнее припугнёт Москву.
«Министры иностранных дел G7, группы богатых и избалованных государств заявили, что Россию ждут «серьёзные последствия», если она вторгнется на Украину. Германия угрожает отменить «Северный поток – 2». США, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, «готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались». А Великобритания в лице гоняющего на танке министра иностранных дел Лиз Трасс, обещает «рассмотреть все варианты» в деле любого потенциального возмездия в отношении России»,
– пишет автор статьи Тим Блэк (Tim Black).
По его мнению, западные политики и эксперты представляют устройство мира слишком просто – есть хорошие миролюбивые страны Запада, которым противостоит злая и сеющая хаос Россия. При этом, конечно же, никто не вспомнит о той роли, которую сыграл Запад в разжигании конфликта на Востоке Европы.
Между тем, уверен Тим Блэк, всё, что происходит на Украине и вокруг этой страны – это всё результат деструктивной деятельности НАТО, а не Кремля.
Это Альянс, а не Россия начал стремительное расширение на Восток, захватывая с каждым десятилетием всё новые и новые страны, которые ранее входили в состав социалистического лагеря.
Это НАТО размещает своих военных в странах Балтии, отправляет военные корабли в Чёрное море, проводит масштабные военные учения вблизи российских границ, заявляет о своих планах принять Украину и Грузию в Альянс.
Россия же вполне справедливо воспринимает всё это как угрозу. На самом деле выходит, что это Россия сопротивляется экспансии Запада, если быть честным самим с собой, отмечает автор.
«Именно это стоит за сегодняшними действиями Москвы в отношении Украины, а вовсе не желание оживить Российского медведя или построить новую империю. Она хочет защитить себя и живущих на Украине этнических русских. Россия защищается, а не нападает. Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать её»,
– делает вывод Spiked.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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