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Spiegel: Украина готовится прорвать блокаду черноморского региона

23 августа 2021, 15:30  •  340 • Политика
Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По словам президента Украины, черноморский флот Украины должен быть в состоянии "дать отпор любому"
В результате "аннексии" Российской Федерацией крымского полуострова Украина потеряла Севастополь, важнейший порт для своих военно-морских сил. По-видимому, теперь президент Украины хочет "перейти в наступление". "Мы готовимся к тому, чтобы прорвать блокаду черноморского региона", – цитирует слова украинского лидера немецкий Spiegel.
С этой целью, по словам Зеленского, до 2035 года Украина планирует реализовать масштабную программу развития своего военно-морского флота.
"Наша задача – создать профессиональный, мощный флот, способный дать отпор любому",
– заявил Зеленский и анонсировал появление в ВМС Украины новых корветов, подводных лодок и быстроходных катеров.
Однако Spiegel напоминает, что в 2021 году старейший судостроительный завод Украины, "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ) в г. Николаев был окончательно ликвидирован. Еще в 2018 году крупнейшая верфь Украины, флагман судостроения, на стапелях которого были построены все авианесущие крейсера Советского Союза, был признан банкротом. На сегодняшний день все технологические циклы деятельности ЧСЗ завершены. У завода не осталось никакого имущества, все оно инвентаризировано и распродано, а полученные от реализации средства были направлены на погашение долгов.

В настоящее время Киев закупает списанные военно-морские корабли у США и Великобритании. Также в 2020 году министерство обороны Украины заключило контракт с турецкими компаниями на строительство двух корветов класса ADA для ВМС Украины. На финансирование проекта в 2021 году предусмотрено выделение 3,8 млрд гривен.
Примечательно, что, несмотря на все попытки Киева убедить мировое сообщество в том, что Незалежная на юго-востоке страны воюет с Российской Федерацией, в материале журнала Spiegel указано, что с 2014 года правительственные войска Украины ведут боевые действия против "сепаратистов, поддерживаемых Российской Федерацией".

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