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Spiegel: Россия не собирается развязывать войну на Украине

13 декабря 2021, 13:10  •  158 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
По мнению немецкого издания, россияне просто завидуют развитию Незалежной
Немецкий журнал Spiegel признал, что Российская Федерация не намерена развязывать войну на территории Украины. По мнению издания, цель России – заставить Запад пойти на политические уступки. Например, дать гарантии того, что Украина не станет членом НАТО и что западные системы вооружения не будут размещены на территории Незалежной.
Почему Москва решила поднять вопрос вступления Украины в НАТО именно сейчас, во время процедуры сертификации газопровода "Северный поток – 2", Spiegel не сообщает. Точно так же немецкое издание решило не упоминать, что активные взаимоотношения Украины и НАТО начались еще в 1992 году, когда Украина после получения независимости присоединилась к так называемому "Совету североатлантического сотрудничества".
Вместо этого немецкое издание сообщает, что никакие обещания о нерасширении НАТО на Восток Советскому Союзу не давались.
"Рассказы России о том, что НАТО своим расширением [на Восток] нарушила обещание, данное после воссоединения [ФРГ и ГДР], не соответствуют действительности: Михаил Горбачев сам подтвердил, что в ходе переговоров этот вопрос никогда не обсуждался".
Между тем, еще в июне текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять блок в восточном направлении: выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру, а также записи беседы госсекретаря Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе.
Кроме того, в своем материале Spiegel сообщает, что украинское государство является "ключевым регионом в борьбе между авторитаризмом и демократией, что крайне раздражает Москву". По мнению еженедельника, руководство Российской Федерации и простые россияне просто завидуют "свободному развитию братского народа".
Примечательно, что немецкое издание не стало развивать тему достижений и экономических успехов Украины, а ранее и вовсе называло Украину "самой коррумпированной страной Европы", развитию которой мешают "жадность и эгоистический менталитет".

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