Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
Главная / Политика

Spiegel рассекретил генерала США: Болгарию и Румынию могут усилить солдатами НАТО

18 декабря 2021, 22:10  •  139 • Политика
Der Spiegel сообщил о том, что на секретном совещании верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие Североатлантического альянса на восточном фланге - в Болгарии и Румынии.
Некоторые подробности с этого засекреченного совещания рассказал журнал Der Spiegel. В частности, речь зашла об усилении присутствия НАТО на восточном фронте с помощью миссии Enhanced Forward Presence (EFP).
Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс обсудил свою идею с военными начальниками стран - партнёров Североатлантического альянса. Усилить солдатами НАТО генерал намерен Румынию и Болгарию.
Однако в публикации даётся весьма негативная оценка идее генерала. Его предложение сочли взрывоопасным для военного альянса - и для "светофорной коалиции".
"Предложение генерала очень конкретное. Соответственно, как и в странах Балтии, НАТО также должно создать свои собственные контингенты EFP численностью около 1500 человек в Болгарии и Румынии", - указывается в публикации.
Там же отмечается, что в Польше и странах Балтии такие подразделения альянса тренируются вместе с местными войсками ещё с 2017 года. Но в случае чрезвычайной ситуации именно они будут, что называется "пушечным мясом" - плацдармом для дальнейшего укрепления НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



139
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
18 декабря 2021, 14:35
Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
18 декабря 2021, 14:35
Маховик раскручивается: чем грозят Польше откровения сбежавшего солдата
18 декабря 2021, 01:10
Проявились подлинные "страны-изгои" - США и Украина
18 декабря 2021, 10:30
Тайна возвращения Крыма "раскрыта". Без США и тут не обошлось?
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоя...
18 декабря 2021, 14:35
Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
18 декабря 2021, 01:10
Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
12 декабря 2021, 17:55
"Ну, красный скажи": В деле Протасевича всплыл странный разговор пилота с диспетчером
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.