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Spiegel рассекретил генерала США: Болгарию и Румынию могут усилить солдатами НАТО
18 декабря 2021, 22:10 • 139 • Политика
Der Spiegel сообщил о том, что на секретном совещании верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие Североатлантического альянса на восточном фланге - в Болгарии и Румынии.
Некоторые подробности с этого засекреченного совещания рассказал журнал Der Spiegel. В частности, речь зашла об усилении присутствия НАТО на восточном фронте с помощью миссии Enhanced Forward Presence (EFP).
Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс обсудил свою идею с военными начальниками стран - партнёров Североатлантического альянса. Усилить солдатами НАТО генерал намерен Румынию и Болгарию.
Однако в публикации даётся весьма негативная оценка идее генерала. Его предложение сочли взрывоопасным для военного альянса - и для "светофорной коалиции".
"Предложение генерала очень конкретное. Соответственно, как и в странах Балтии, НАТО также должно создать свои собственные контингенты EFP численностью около 1500 человек в Болгарии и Румынии", - указывается в публикации.
Там же отмечается, что в Польше и странах Балтии такие подразделения альянса тренируются вместе с местными войсками ещё с 2017 года. Но в случае чрезвычайной ситуации именно они будут, что называется "пушечным мясом" - плацдармом для дальнейшего укрепления НАТО.
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