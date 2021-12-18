Spiegel рассекретил генерала США: Болгарию и Румынию могут усилить солдатами НАТО

Der Spiegel сообщил о том, что на секретном совещании верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие Североатлантического альянса на восточном фланге - в Болгарии и Румынии.

Некоторые подробности с этого засекреченного совещания рассказал журнал Der Spiegel. В частности, речь зашла об усилении присутствия НАТО на восточном фронте с помощью миссии Enhanced Forward Presence (EFP).

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс обсудил свою идею с военными начальниками стран - партнёров Североатлантического альянса. Усилить солдатами НАТО генерал намерен Румынию и Болгарию.

Однако в публикации даётся весьма негативная оценка идее генерала. Его предложение сочли взрывоопасным для военного альянса - и для "светофорной коалиции".

"Предложение генерала очень конкретное. Соответственно, как и в странах Балтии, НАТО также должно создать свои собственные контингенты EFP численностью около 1500 человек в Болгарии и Румынии", - указывается в публикации.

Там же отмечается, что в Польше и странах Балтии такие подразделения альянса тренируются вместе с местными войсками ещё с 2017 года. Но в случае чрезвычайной ситуации именно они будут, что называется "пушечным мясом" - плацдармом для дальнейшего укрепления НАТО.