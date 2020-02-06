СПГ «наступает», России пора готовиться к серьёзным «боям» на газовом рынке • 126 • Аналитика

Мы привыкли к тому, что газовая тема активно обсуждается у нас, да и во всем мире, осенью и в начале зимы. А с наступлением января исчезает с первых полос изданий, теряет свою актуальность. Контракты заключены, рынок поделен, премии распределены.



Между тем, судя по «сиротской» зиме, в кулуарах газовых компаний сейчас идет поиск путей даже не увеличения, а хотя бы сохранения существующих поставок как в Азию, так и в Европу. В частности, европейские компании, напуганные «газовой войной» между Россией и США, заполнили свои хранилища под завязку.







Существенные коррективы в ситуацию с газом вносит и паника, связанная с очередной болезнью родом из Китая. Коронавирус очень сильно ударил по мировой экономике. Многие производства сегодня сокращаются. Потребление газа, соответственно, тоже. Понятно, что через месяц-полтора о вирусе забудут. Но восстановление производства займет определенное время.



Отбор газа сегодня ниже стандартного. Уже понятно, что прогнозируемого опустошения хранилищ к весне не будет. Как не будет и активного поиска газа для их заполнения. Европа будет ждать дешевого летнего газа. Хотя, все прекрасно понимают, что цена даже на зимний газ будет падать.



Мы традиционно являемся одним из главных поставщиков газа в страны ЕС. Трубопроводный газ, которым пользуются большинство стран, наш. Да и ГТС, которые существуют уже достаточно долго и работают успешно, этому способствуют. Но уже несколько лет конкуренцию трубопроводному газу составляет СПГ. Причём СПГ буквально наступает на европейский рынок.



Наверное, любой из читателей может рассказать о главном преимуществе трубопроводного газа, о дешевизне. И это будет вполне объективно. Труба является самым дешевым транспортом для газовых поставок. К тому же потребителю не нужно строить дорогостоящих заводов по разжижению газа.



Всё так. Но факты, статистика за прошедший год, говорят о другом. Поставки 2019 года именно СПГ в Европу побили исторический рекорд. 76 млн. тонн сжиженного газа! Что равнозначно 105 млрд. кубометров трубопроводного! Рынок вырос на 55%!



И тенденция увеличения доли именно СПГ будет сохраняться дальше. Если посмотреть цифры увеличения рынка, то выяснится, что доля Европы в глобальном потреблении СПГ за 2019 год увеличилась с 13% (2018 г.) до 21% (2019 г.).



В прессе широко обсуждалась «газовая война» в сфере поставок СПГ между США и Россией. Просчитывались варианты, строились прогнозы, и в конечном итоге мы победили американцев. Смогли устоять против их экспансии.



Победить-то победили. Но заняли второе место в списке поставщиков СПГ. А ведь ещё в 2018-м мы были первыми. Итак, главным поставщиком СПГ в Европу опять стал Катар. Мы вторые, а американцы третьи.



Вроде бы всё неплохо. Но посмотрим на другую цифру, которая поставит под сомнение наше преимущество на рынке Европы. Мы увеличили поставки СПГ в три раза. Понятно, что произошло это за счет ямальского газа. Россия поставили около 18 млн. тонн СПГ. А США за этот же период увеличили поставки в пять раз! До 18,3 млн. тонн. Наша доля 20%, американская 24% от общих поставок СПГ.



Что в перспективе? В перспективе мы будем увеличивать производство СПГ на Ямале. При прочих равных мы имеем преимущество перед американцами по себестоимости газа. И опять «но»…



Американцы сообщают, что именно в 2020 году в США будут вводить в строй новые мощности по производству СПГ. Увеличение производства СПГ в США планируется не больше и не меньше, как на 50%! В цифрах это выглядит ещё сильнее. Добавка будет в 21 млн. тонн (29 млрд. кубометров). И куда в основном этот газ пойдет?







Попробуем сделать выводы из создавшейся ситуации. Во-первых, перенасыщение газового рынка Европы, да и мира в целом, — реальность. А это означает, что цена на газ будет падать. Во-вторых, низкая цена на СПГ приведет к остановке некоторых мощностей его производства, что положительно скажется на рынке трубопроводного газа.



В-третьих, в «бой» вступят совсем другие, помимо экономических, механизмы рынка. Как я отмечал выше, себестоимость российского СПГ ниже американского. Однако американцы имеют много рычагов влияния на потребителей.



Они просто будут заставлять европейцев заключать долгосрочные контракты и работать за их (европейцев) счет «на склад». Согласно этим контрактам, европейцы будут обязаны покупать американский СПГ или оплачивать его сжижение. А это почти 50% всей стоимости СПГ!



Нам следует готовиться к серьезным "боям" на газовом рынке. 2020-й, скорее всего, больших прибылей не принесет. Да и увеличения поставок тоже. По моему мнению, нашим газовым компаниям придется драться даже за сохранение уже освоенных рынков. Мы привыкли к тому, что газовая тема активно обсуждается у нас, да и во всем мире, осенью и в начале зимы. А с наступлением января исчезает с первых полос изданий, теряет свою актуальность. Контракты заключены, рынок поделен, премии распределены.Между тем, судя по «сиротской» зиме, в кулуарах газовых компаний сейчас идет поиск путей даже не увеличения, а хотя бы сохранения существующих поставок как в Азию, так и в Европу. В частности, европейские компании, напуганные «газовой войной» между Россией и США, заполнили свои хранилища под завязку.Существенные коррективы в ситуацию с газом вносит и паника, связанная с очередной болезнью родом из Китая. Коронавирус очень сильно ударил по мировой экономике. Многие производства сегодня сокращаются. Потребление газа, соответственно, тоже. Понятно, что через месяц-полтора о вирусе забудут. Но восстановление производства займет определенное время.Отбор газа сегодня ниже стандартного. Уже понятно, что прогнозируемого опустошения хранилищ к весне не будет. Как не будет и активного поиска газа для их заполнения. Европа будет ждать дешевого летнего газа. Хотя, все прекрасно понимают, что цена даже на зимний газ будет падать.Мы традиционно являемся одним из главных поставщиков газа в страны ЕС. Трубопроводный газ, которым пользуются большинство стран, наш. Да и ГТС, которые существуют уже достаточно долго и работают успешно, этому способствуют. Но уже несколько лет конкуренцию трубопроводному газу составляет СПГ. Причём СПГ буквально наступает на европейский рынок.Наверное, любой из читателей может рассказать о главном преимуществе трубопроводного газа, о дешевизне. И это будет вполне объективно. Труба является самым дешевым транспортом для газовых поставок. К тому же потребителю не нужно строить дорогостоящих заводов по разжижению газа.Всё так. Но факты, статистика за прошедший год, говорят о другом. Поставки 2019 года именно СПГ в Европу побили исторический рекорд. 76 млн. тонн сжиженного газа! Что равнозначно 105 млрд. кубометров трубопроводного! Рынок вырос на 55%!И тенденция увеличения доли именно СПГ будет сохраняться дальше. Если посмотреть цифры увеличения рынка, то выяснится, что доля Европы в глобальном потреблении СПГ за 2019 год увеличилась с 13% (2018 г.) до 21% (2019 г.).В прессе широко обсуждалась «газовая война» в сфере поставок СПГ между США и Россией. Просчитывались варианты, строились прогнозы, и в конечном итоге мы победили американцев. Смогли устоять против их экспансии.Победить-то победили. Но заняли второе место в списке поставщиков СПГ. А ведь ещё в 2018-м мы были первыми. Итак, главным поставщиком СПГ в Европу опять стал Катар. Мы вторые, а американцы третьи.Вроде бы всё неплохо. Но посмотрим на другую цифру, которая поставит под сомнение наше преимущество на рынке Европы. Мы увеличили поставки СПГ в три раза. Понятно, что произошло это за счет ямальского газа. Россия поставили около 18 млн. тонн СПГ. А США за этот же период увеличили поставки в пять раз! До 18,3 млн. тонн. Наша доля 20%, американская 24% от общих поставок СПГ.Что в перспективе? В перспективе мы будем увеличивать производство СПГ на Ямале. При прочих равных мы имеем преимущество перед американцами по себестоимости газа. И опять «но»…Американцы сообщают, что именно в 2020 году в США будут вводить в строй новые мощности по производству СПГ. Увеличение производства СПГ в США планируется не больше и не меньше, как на 50%! В цифрах это выглядит ещё сильнее. Добавка будет в 21 млн. тонн (29 млрд. кубометров). И куда в основном этот газ пойдет?Попробуем сделать выводы из создавшейся ситуации. Во-первых, перенасыщение газового рынка Европы, да и мира в целом, — реальность. А это означает, что цена на газ будет падать. Во-вторых, низкая цена на СПГ приведет к остановке некоторых мощностей его производства, что положительно скажется на рынке трубопроводного газа.В-третьих, в «бой» вступят совсем другие, помимо экономических, механизмы рынка. Как я отмечал выше, себестоимость российского СПГ ниже американского. Однако американцы имеют много рычагов влияния на потребителей.Они просто будут заставлять европейцев заключать долгосрочные контракты и работать за их (европейцев) счет «на склад». Согласно этим контрактам, европейцы будут обязаны покупать американский СПГ или оплачивать его сжижение. А это почти 50% всей стоимости СПГ!Нам следует готовиться к серьезным "боям" на газовом рынке. 2020-й, скорее всего, больших прибылей не принесет. Да и увеличения поставок тоже. По моему мнению, нашим газовым компаниям придется драться даже за сохранение уже освоенных рынков. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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