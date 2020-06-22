СПГ быть? Зачем Польша сдается в "газовое" рабство США

Сегодня большую часть своих потребностей в голубом топливе Польша покрывает благодаря контракту с российским "Газпромом". Однако в 2022 году договор на поставку закончится и Варшава уже заявила, что продлевать его не будет. Но отсюда вопрос – чем закрыть такую дыру? В год стране нужного около 18 миллиардов кубов газа, более 60% из этого объема приходится на импорт из России.

Ставку сделали на США. Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что в перспективе большую часть топлива страна будет получать от американских компаний производителей сжиженного природного газа. Уже есть четыре долгосрочных контракта с четырьмя фирмами. По словам Квечиньски, это будет даже дешевле, где-то на 20-30%, чем российское сырье. Так-то оно, может, и дешевле, но СПГ нужна инфраструктура. Конечно, ее не придется строить с нуля, но если Польша хочет закрывать большую часть своих потребностей именно СПГ, то потребуются вложения, которые, разумеется, войдут в итоговую цену для потребителя.

Вкладываться в развитие национальной газовой инфраструктуры и делать ставку на разнообразие поставщиков – хорошая мысль. Это развивает конкуренцию на внутреннем рынке и обеспечивает энергетическую безопасность. И хорошо, когда на это идут, исходя из экономической целесообразности. Но российский газ в Польше, да и в той же Украине – это политическая история. Элиты Польши видят в трубе политическое оружие Москвы, от которого надо обезопасить не только себя, но желательно и соседа. А уж какой ценой, не так важно. Получается занятная вещь: когда обвинения Варшавы в монополизме действительно станут реальностью. Только это будет справедливо в отношении не "Газпрома", а его американских "сжиженных" побратимов.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik