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Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
03 декабря 2019, 17:39 • 323 • Политика
По словам журналистов, погибшие бойцы СБУ в "серой зоне" - это снайперы, которые вели охоту на ополченцев. Авторы материала напомнили о цинизме СБУ, сделавших из этих погибших героев.
На востоке Украины в ходе выполнения "боевого задания" погибли два бойца специального подразделения Центра специальных операций СБУ, что официально подтвердили в пресс-центре службы.
"Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова",- цитирует собеседников на Украине "Интерфакс".
В то же время, "Правда.ру" настаивает, что погибли снайперы украинской "Альфы", и их специальное задание заключалось в уничтожении людей. Они вели самую настоящую охоту, говорится в сообщении. Находились бойцы в "серой зоне", и, как добавляет авторы материала, уже это является нарушением Минских соглашений. Снайперы должны были выстреливать ополченцев, причём тактику они избрали самую гадкую. Увидев цель, ранили. Затем дожидались, пока к упавшему придёт подмога, и расстреливали уже всю группу. В том числе, о подобной схеме работы говорили в Народной милиции ДНР.
"Вот такие герои Украины, - добавляют авторы. - В свете этих событий недавно сделанное заявление президента Зеленского о том, что у него есть в запасе "план Б по Донбассу", заставляет задуматься".
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